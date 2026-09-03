Japonya'da depremde 9 kişiye mezar olan fabrikanın hasarlı bacasında yangın çıktı

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde bulunan ve 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişiye mezar olan Nippon Kağıt Fabrikası'ndaki hasarlı bacanın yıkım çalışmaları sırasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletine bağlı Yatsushiro kentinde yangın paniği yaşandı. 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişiye mezar olan Nippon Kağıt Fabrikası'ndaki hasarlı baca, yıkım çalışmaları sırasında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Saat 18.00 sıralarında başlayan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerle mücadelenin sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde tesisin bacasından alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

7.1'lik depremde ciddi hasar görmüştü

Nippon Kağıt Fabrikası'ndaki 3 baca, 28 Temmuz'da Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ciddi hasar görmüştü. Bacalardan birinin yıkılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer hasarlı bacaların kullanım dışı bırakılması için yıkım çalışması başlatılmıştı.