Japonya\'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 161\'e Yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 161'e yükselirken yaralı sayısı 565 olarak açıklandı. Kendisinden haber alınamayan 103 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 8'nci gününde ölü sayısı 161'e yükseldi. Yaralı sayısını 565 olarak açıklayan yetkilileri . kendisinden haber alınmayan 103 kişiyi arama çalışmalarının bugün de devam ettiği açıkladı. Depremde zarar gören bina sayısının ise bin 401 olduğu kaydedildi. Yaklaşık 28 bin kişinin kurulan geçici barınaklarda kaldığı belirtilirken, Ishikawa ve Toyama eyaletlerindeki bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlar uyardı

Deprem bölgesinin bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerince yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ağır hasar gören evlerin ise biriken kar nedeniyle yıkılabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, uzmanlar önümüzdeki 1 ay boyunca bölgeyi 5 ve üzeri büyüklükte depremlerin vurabileceği uyarısında bulunuyor.

Japonya 7.6 ile sarsılmıştı

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti. Binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan sarsıntı, ulaşım hatlarında da aksamalara neden olmuştu. - TOKYO