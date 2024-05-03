Japonya'da NHK Televizyonu İsrail-Filistin Haberleri Nedeniyle Protesto Edildi - Son Dakika
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Japonya'da NHK Televizyonu İsrail-Filistin Haberleri Nedeniyle Protesto Edildi

Japonya'da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde NHK televizyonunun Tokyo'daki merkezi önünde protesto düzenleyen göstericiler, Gazze'de yaşanan insanlık dramını kamuoyuna duyurma ve Filistin'e karşı tarafsız olma çağrısında bulundu. NHK'ye yönelik yapılan protestoda, İsrail-Filistin haberlerindeki tutumları eleştirildi ve tarafsızlık çağrısı yapıldı.

03.05.2024 13:03
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Japonya'da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde kamu yayıncısı NHK televizyonunun Tokyo'daki merkezi önünde protesto düzenleyen göstericiler, Gazze'de yaşanan insanlık dramını kamuoyuna duyurma ve Filistin'e karşı tarafsız olma çağrısında bulundu.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, İsrail-Filistin haberlerindeki tutumu nedeniyle 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde protesto edildi. NHK'nin başkent Tokyo'nun Shibuya semtinde bulunan merkezi önünde toplanan grup, ülkenin resmi yayın kuruluşuna Gazze'deki insanlık dramını kamuoyuna duyurma ve İsrail-Filistin haberleri konusunda tarafsız olma çağrısı yaptı. "Filistin'e özgürlük", "Sessiz kalma NHK", "NHK görevini yap", "Soykırımı durdurun" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan grup, İsrail güçleri tarafından öldürülen gazetecilerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

"Ben Yahudiyim ancak İsrail bizi temsil etmiyor"

Grup adına açıklama yapan ABD vatandaşı Michalle Goldsmith, "NHK, gerçekleri kamuoyuna duyurmak sizin göreviniz değil mi?" diye sordu. Çocuklar da dahil olmak üzere binlerce masum insanın İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Goldsmith, "Bu yaşananlar haber olmayı, insanlara duyurulmayı ve bilinmeyi hak etmiyor mu" dedi.

İsrail'in Yahudileri korumak amacıyla Filistinlilere saldırmayı sürdürdüğünü söylediğini belirten Goldsmith, "Ben Yahudiyim ancak İsrail beni temsil etmiyor, İsrail bizi temsil etmiyor" şeklinde konuştu. Goldsmith, NHK yönetimine seslerini duyma çağrısı yaptı.

Tarafsız olmaya çağırdılar

Goldsmith verdiği röportajda ise NHK'nin Filistin'de yürütülen soykırım hakkında haber yapmadığını söyledi. "40 bini aşkın insan öldü, çocuklar bombalandı" diyen Goldsmith, "Bence bu konuda sesimizi yükseltmek ve NHK'ye de bu konu hakkında haber yapma çağrısı yapmak hepimizin görevi" şeklinde konuştu.

Göstericilerden Yoshiki Ueda ise Gazze'de yaşananları neredeyse hiç haber yapmaması nedeniyle NHK'yi protesto ettiklerini belirterek, "Gazze hakkında duyurdukları, yaşananların çok çok küçük bir bölümü" dedi.

NHK'nin yaptığı az sayıdaki haberin de İsrail ve ABD yanlısı olduğunu kaydeden Ueda, "NHK'yi bakış açısını değiştirmeye ve tarafsız davranmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya'da NHK Televizyonu İsrail-Filistin Haberleri Nedeniyle Protesto Edildi - Son Dakika

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