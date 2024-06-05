Japonya, İsrail Büyükelçisini Atom Bombası Anma Törenine Davet Etmedi

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Japonya'nın Nagazaki şehrinin yönetimi, ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmek yerine büyükelçiliğe Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma dünyanın dört bir yanından tepki yağarken Japonya'nın Nagazaki şehrinin yönetiminden kritik bir karar geldi. Nagazaki Belediyesi, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı 9 Ağustos'taki geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmeme kararı aldı. Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, İsrail'e yönelik muhtemel protestoların töreni sekteye uğratabileceğini belirterek, "Gazze'deki kritik insani durum ve uluslararası kamuoyunun tepkileri göz önüne alındığında güvenli ve sorunsuz olması gereken tören sırasında beklenmedik olayların meydana gelme ihtimaline ilişkin endişelerimiz var" ifadelerini kullandı. Nagazaki Belediyesi'nin İsrail'in Japonya Büyükelçiliği'ne davet mektubu yerine

"derhal ateşkes çağrısında bulunan" bir mektup gönderdiğini kaydeden Suzuki, " Ukrayna'daki durum değişmediği için Rusya ve Belarus'u da davet etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Atom bombası kurbanları anılıyor

ABD'nin Japonya'ya yönelik ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler her yıl 9 Ağustos'ta Nagazaki Barış Parkı'nda düzenlenen geleneksel törenle anılıyor. Törene, yabancı ülke temsilcilerinin yanı sıra, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan sağ kurtulanlar katılıyor. Tören, atom bombasının patladığı an olan 11: 02'de kurbanlar için yapılan saygı duruşuna sahne oluyor. - TOKYO