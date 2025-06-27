Jeff Bezos ve Lauren Sanchez\'in Venedik Düğün Töreni Heyecanla Bekleniyor

Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik kentindeki düğün törenlerinin 2. gününde, yüzüklerin takılacağı San Giorgio adasına gitmek üzere kaldıkları Aman Otel'den tekneyle ayrıldılar.

Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı gazeteci Lauren Sanchez'in İtalya'daki düğün törenleri yoğun ilgi görüyor. Dün başlayan düğünün, yarın Venedik kentinin doğu kesiminde bulunan ve surlarla çevrili son derece korunaklı tarihi Arsenale'de (Venedik Tersanesi) yapılacak asıl töreni merakla bekleniyor. Milyareder Jeff Bezos ve nişanlısı Sanchez düğün törenlerinin 2. gününde, yüzüklerin takılacağı San Giorgio adasına gitmek üzere, kaldıkları Aman Otel'den tekneyle ayrıldılar. Sanchez, otelin önünde motorlu tekneye binerken çevredekilere el sallayarak, öpücükler gönderdi. Yaklaşık 2 saat sonra ise 61 yaşındaki Bezos, siyah smokiniyle lüks tekneye binerek adaya doğru yolculuğuna başladı. Düğün törenine katılan çok sayıda ünlü isim de teknelerle San Giorgio Adası'na gitmek üzere otellerinden ayrıldı.

Üst düzey belediye yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, törenin akşamki bölümü, İtalyan yasalarına göre yasal geçerlilik taşımayacak.

Davetli listesinde toplamda 200-250 kişi bulunuyor

Bezos ve Sanchez'in 3 gün sürecek düğün törenlerinde, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Oprah Winfrey, Kris Jenner, Kim ve Khloe Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner ile Dolce & Gabbana'dan Domenico Dolce davetliler arasında yer alırken, davetli listesinde toplamda 200-250 kişi bulunuyor.

Venedik'teki üç kuruma toplam 3 milyon euro bağış

Yarın düzenlenecek olan asıl törende Lady Gaga ve Elton John'un sahne alması bekleniyor. Bezos ve Sanchez çifti düğün davetiyelerinde, "Bu büyülü yer bize unutulmaz hatıralar hediye etti" ifadelerini kullanırken, davetlilerden "hediye getirmemeleri" istendi. Çift, Venedik'teki üç kuruma toplam 3 milyon euro bağış yapacaklarını taahhüt ettiler.

Bezos karşıtı bir grup, yarın yürüyüş planlıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos karşıtı bir grup, yarın bir yürüyüş planladıklarını açıklarken, şu ana kadar yürüttükleri eylemler, yetkililerin güvenlik önlemlerini artırmasına ve kapanış partisinin daha tenha bir yer olan Arsenale eski tersanesine taşınmasına neden oldu.

Kutlamalar dün akşam, Cannaregio'nun merkezindeki Madonna dell'Orto adlı ortaçağ kilisesinin avlusunda başlamıştı. - VENEDİK