JSD 6000, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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JSD 6000, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

01.07.2026 14:30
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Bahama bayraklı boru döşeme gemisi JSD 6000, Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne geçiş yaptı.

Ağır kaldırma boru döşeme gemisi 'JSD 6000', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İtalya'dan Romanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD 6000' isimli derin denizlerde boru döşeme gemisi saat 11.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 2025 yılında Baird Maritime/Work Boat World tarafından 'Best Derrick Layer 2024' ödülüne layık görülen 'JSD 6000', 5.000 mt kaldırma kapasitesinde bir NOV döner ana vinçe sahip. Merkez dışı bir moonpool aracılığıyla ağır kaldırma, S-Lay yetenekleri ve J-Lay işlevselliğinin birleşimi, geminin derin su ve SURF pazarlarına ve sığ su EPCI projelerine hizmet veriyor. Geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Gemi saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-20', römorkörleri ve 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Çanakkale Boğazı, geminin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel JSD 6000, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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