Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu

Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu
31.07.2025 10:08
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Milli sporcu Kaan Efe Kaya, Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Gaziantep'te diz kapağında oluşan çatlak nedeniyle doktorunun yönlendirmesiyle henüz 8 yaşında iken tedavi amacıyla yüzmeye başlayan milli sporcu Kaan Efe Kaya, katıldığı yüzme yarışmalarında başarıdan başarıya koşuyor.

11 yıl önce yüzmeye başlayan ve son 5 yılda başarıdan başarıya koşan 19 yaşındaki Kaan Efe Kaya, Türkiye'de ve dünyada katıldığı çeşitli yarışmalarda önemli başarılar elde etti.

Polonya'nın Olsztyn kentinde 15-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen 2025 CMAS Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Büyükler kategorisi 400 metre çift palet disiplininde yarışan Kaan Efe Kaya, rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa'nın göbeğinde İstiklal Marşı'nı gururla dinleten ve Türk bayrağını büyük onurla dalgalandıran milli sporcu Kaya, Türkiye'ye altın madalya kazandırarak milli gurur yaşattı.

Su sporlarında bugüne kadar sayısız rekortmen yetiştiren Milli Antrenör Ali Göz'ün öğrencisi Kaya, yüzmedeki başarılarına yenilerini eklemek için yoğun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.

Polonya'daki 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre çift palette altın, 200 metre çift palette ise gümüş madalya kazanan Kaya, 2026 Akdeniz Oyunları'nda zirveye rekorla ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda Milli Antrenör Ali Göz'ün önderliğinde antrenmanlarını sürdüren Kaya, amacının şampiyonluklarına daha büyüklerini eklemek olduğunu söyledi.

Yüzmeye doktorunun tavsiyesi üzerine başladığını anlatan Kaya, "Aslında ben sadece yüzme öğrenme amaçlı yüzmeye başladım ve benim bir sakatlığım vardı. Onun ağrısını dinmesi amacıyla da yüzmeye başlamıştım. Yaklaşık 5 yıl önce yüzmede biraz daha profesyonelleşmeye başladım ve yarışmalara katıldım. İlk yarışmama 2022 yılında Polonya'da katıldım, 400 ve 200 metre branşında 2 adet gümüş madalya aldım. Ardından 2023 yılında Mısır'da Dünya Gençler Yarışması oldu. Saliselerle madalya kaçırdım. Geçen sene de Sırbistan'a gittik. İlk kez Büyükler Yarışmasına girmiştim ve çok farklı bir atmosferdi. Bu sene de Avrupa Büyükler Yarışmamız oldu. Bu sefer zaten madalya niyetiyle gittik. Bu yarışmayı altın madalya alarak şereflendirdik. İstiklal Marşı'mızı dinlettirdik" dedi.

Elde ettiği başarılardan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kaya, "Yaklaşık 10 yıl önce düşünseydim böyle bir atmosfer veya böyle bir an hayal edemezdim. Şu anda farklı bir hissiyat var. Gerçekten söylenir ya anlatılmaz yaşanır diye, o tarz bir his taşıyorum. Bundan sonraki hedefim ise seneye Kore'de Dünya Şampiyonası var. Şu an oraya odaklıyız. Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru ve dünyada madalya hedefliyoruz. Sonrasında da İtalya'da Akdeniz oyunları var. Akdeniz oyunlarında da rekor ve madalya hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı olmak için sürekli çalıştığını belirten Kaya, "Ailemin desteğini zaten asla göz ardı edemem. Bunun yanında antrenörüm Ali Göz'ün de tabi ki de büyük bir desteği var. Aynı zamanda disiplin ve irade olarak bunları düşünüyorum. Çünkü disiplin olmadan bu seviyeye gelineceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Kaan Efe Kaya'nın antrenörü Ali Göz, "Milli sporcumuz olan Kaan Efe Kaya ile yaklaşık 10 senedir çalışmalarımız sürüyor. Bu senenin sonunda ilk defa büyükler kategorisinde 400 metrede Avrupa şampiyonu olduk. 200 metreyi de saliselerle kaçırdık. Altın madalya değil de gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldık. Önümüzdeki sene de Akdeniz oyunları ve dünya şampiyonası var. Onun için şu anda çalışmalarımızı Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ettiriyoruz. Hedefimiz orada zirvede yer almak, İstiklal Marşımızı okutmak. 400 metrede 2 saniye ile dünya rekoruyla aramızda bir fark var. 2 yıl içerisinde onun için çalışacağız. 200 metrede 1,5 saniye var. Onun da gereğini yapmak için çalışmamıza devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Efe Kaya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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