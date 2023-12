Kadıköy Belediyesi, Depremzede Çiftçilerin Ürünlerini Dayanışma Pazarlarında Satıyor

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy'e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen üreticilere gönderiliyor. 30'dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının 7'ncisi, 30 Aralık Cumartesi günü, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi Parkı'nda kurulacak.

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerden ve kooperatiflerden aldığı ürünlerle Deprem Dayanışma Pazarı kurarak dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Bu hafta sonu yedinci kez kurulacak pazarda, Erzin Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Samandağ Kadın Kooperatifi, Vakıfköy Kooperatifi ve Hatay Deprem Dayanışma Kooperatifi'nden alınan yerel ürünler tezgahlardaki yerini alacak.

Elde edilen gelirin tamamının depremzede çiftçilere gönderildiği pazarda kredi kartıyla da alışveriş yapılabilecek.

Kadıköy Belediyesi Deprem Dayanışma Pazarı, 30 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi Parkı'nda kurulacak ve 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

"İLK GÜNDEN BERİ YANIMIZDALAR"

Depremden etkilenen çiftçi Nahide Aslan, "Kadıköy Belediyesi bizim için her şeyi yaptı. Biz çok kötü günler geçirdik inşallah onlar yaşamazlar yaşadıklarımızı. Bizim için, çocuklarımız için, herkes için çok iyi şeyler yaptılar. İlk günden beri yanımızdalar. Onlar olmasaydı belki biz bugüne kadar yaşamazdık, soğuktan ölürdük. Her şeyi gönderdiler; çadır, yemek, her konuda yardımcı oldular. Hala devam ediyorlar. Giyim gönderiyorlar, buradan sebze-meyve almaya çalışıyorlar bize yardım etmek için. Hakkını ödeyemeyiz sağ olsunlar" dedi.

Defne Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli, "Kadıköy Belediye'si depremin ilk günlerinden şuana kadar desteğe devam ediyor. Pazarlar kurdu, alanlar oluşturdu, yanımızda durdu ve ben her daim Kadıköy Belediyesi'ni burada gördüm. Bin 500 çiftçiyle, kadınla, üreticiyle çalışırken onların o pazar alanı olmasaydı biz bu kadar ürünün pazarlamasını asla yapamazdık. Tabii ki onlarla beraber sivil toplum örgütleri, birçok yerden çok ciddi anlamda insanlar buraya akın akın geldiler ama Kadıköy Belediyesi'nin yeri bizde çok ayrı bir yer kapladı. 9 ay sonra biz hep unutulduk diyoruz ya, bizi unutmayanlardan bir tanesi Kadıköy" diye konuştu.

Vakıf Köyü Muhtarı Berç Kartun ise şunları söyledi:

"Depremin dördüncü günü ilk Kadıköy Belediyesi ile tanıştık. Kadıköy Belediyesi ve belediye başkanımıza ve tüm personeline minnettarız. Hatta belediye başkanımız bizi ziyarete geldi. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Piyasada daha çadır yokken bize çadır getirdiler. Gıdaymış, giyecekmiş yani bizi hiç yalnız bırakmadılar. Şu an bile bizlere yardımcı olmak için limonumuzu, mandalinamızı hatta kadın kooperatifimizin tüm ürünlerini deprem boyunca aldılar."