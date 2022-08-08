Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası Sona Erdi

08.08.2022 11:08

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, Kalamış Sahili’nde yapıldı.

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, Kalamış Sahili'nde yapıldı.

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 6-7 Ağustos tarihlerinde 28 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde yürütüldü. Türkiye ve yurt dışından turnuvaya katılan takımlar iki gün boyunca mücadele etti. Turnuva'ya Türkiye'nin yanı sıra; İran, Sırbistan, Lübnan, Bulgaristan, Hollanda ve Sırbistan'dan ragbi takımları katıldı.

Turnuvada, kadınlar kategorisinde Türkiye'den La Bebos takımı; erkekler kategorisinde ise Lübnan'dan Lycans Black takımı birinci oldu. Turnuvanın kadınlarda ikinci olan takımı Kadıköy Ladies, üçüncüsü Red Star oldu. Erkeklerde ise Kadıköy Villains ikinci, Beytepe Panterleri ise üçüncü oldu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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