Kadıköy'deki sempozyumda uzmanlar Hasanpaşa'da kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti - Son Dakika
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Kadıköy'deki sempozyumda uzmanlar Hasanpaşa'da kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti

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Kadıköy\'deki sempozyumda uzmanlar Hasanpaşa\'da kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti
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Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu'nun sempozyumunda muhtemel İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm süreçleri ele alındı. Uzmanlar, riskli bölgelerden Hasanpaşa'da dönüşümün önemine ve depreme dayanıklı yapıların artırılmasına dikkat çekti.

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"nda, muhtemel İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm süreçleri uzmanlar tarafından ele alındı. Programda özellikle Kadıköy'ün riskli bölgelerinden Hasanpaşa'da dönüşümün önemi vurgulandı.

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu tarafından Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, İstiklal Marşı'nın okunması ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Programda katılımcılara, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşananları anlatan ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken kısa film izletildi.

Sempozyumda alanında uzman isimler, kentsel dönüşüm, yapı güvenliği, afet yönetimi ve deprem hazırlıkları konularında katılımcılara bilgi verdi. Muhtemel İstanbul depreminin etkileri ve alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı programda, kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Uzmanlar, özellikle İstanbul'un deprem riski taşıyan bölgeleri arasında yer alan Kadıköy'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekti. Programda, riskli yapı stokunun yenilenmesi ve depreme dayanıklı yapıların artırılmasının can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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