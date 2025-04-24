Kadıköylüler Deprem Korkusuyla Parklarda Geceyi Geçirdi - Son Dakika
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Kadıköylüler Deprem Korkusuyla Parklarda Geceyi Geçirdi

Kadıköylüler Deprem Korkusuyla Parklarda Geceyi Geçirdi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy'de vatandaşlar parklar ve toplanma alanlarına yöneldi. Kadıköy Belediyesi sahada kriz yönetimi için aktiftir. Başkan Kösedağı, olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını açıkladı.

24.04.2025 15:12  Güncelleme: 15:19
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Deprem sonrası evine dönmek istemeyen Kadıköylüler geceyi parklarda ve toplanma alanlarında geçirirken, Kadıköy Belediyesi kriz yönetim ekibiyle sahadaydı.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Kadıköy'de de şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından yurttaşlar evlerini terk ederek, sokaklara, parklara ve deprem toplanma alanlarına yöneldi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, ilgili tüm ekiplerle birlikte durum tespiti için Kadıköy Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi. Başkan Kösedağı, Kadıköy Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Değerli komşularım, sahada hızlıca gerçekleştirdiğimiz tarama sonucu Kadıköy'de olumsuz bir duruma rastlamadık. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Parklarımızdaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinliklerimiz devam etmektedir. Artçı depremler devam ettiği için bu sürede parklarımızda zaman geçirebilirsiniz" dedi.

Kadıköy Belediyesi ayrıca deprem sonrası durum tespit çalışmaları devam ettiği için Kadıköy genelinde 1 gün süreyle (24 Nisan Perşembe) her türlü inşaat, yıkım ve hafriyat faaliyetlerini durdurdu.

Kadıköylüler Gazhane'ye aktı

Birçoğu 1999 öncesi inşa edilen evlerde yaşayan Kadıköylüler deprem sonrası kendilerini parklara ve deprem toplanma alanlarına attı. Yurttaşların en çok tercih ettiği yerler başta Müze Gazhane olmak üzere Yoğurtçu Parkı, Özgürlük Parkı ve Moda Mehmet Ayvalıtaş meydanı oldu. Deprem korkusuyla evlerine dönmek istemeyenler geceyi de buralarda geçirdi.

Gece boyunca sahada olan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı yaptığı açıklamada, "Depremin ardından gün boyunca kriz merkezinde ve sahada, ilgili birimlerimizle birlikte süreci koordine ettik. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'le birlikte Müze Gazhane'de depremden etkilenen komşularımızı ziyaret ettik. İBB ve AFAD başta olmak üzere kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, depremden etkilenen Kadıköylülere destek olmak için gece boyunca sahada olacağız" dedi.

Kadıköy Belediyesi, başta Gazhane olmak üzere ikram araçlarıyla gece boyunca vatandaşların yanında oldu. Yeldeğirmeni Muhtarlığı da kapılarını sabaha kadar halka açtı, belediyenin ikram araçları burada da hizmet verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadıköylüler Deprem Korkusuyla Parklarda Geceyi Geçirdi - Son Dakika

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