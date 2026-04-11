Başkan Tekin: "Kadın dayanışmasıyla Pazaryeri daha güçlü"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Kadın dayanışmasıyla Pazaryeri daha güçlü" diyerek Bozüyük'te yaşayan Pazaryerili kadınlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük'te yaşayan Pazaryerili kadınlarla düzenlenen programda buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, hemşerilik bağları ön plana çıkarken, Pazaryeri'ne yönelik çalışmalar ve hedefler ele alındı. Program kapsamında geçmişe dair hatıraların paylaşıldığı buluşmada, ilçeye değer katacak projeler ve gelecek planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Gerçekleştirilen buluşmada, kadınların sosyal hayattaki rolü ve yerel kalkınmaya katkıları da gündeme gelirken, kadın dayanışmasının ilçenin gelişiminde önemli bir unsur olduğu ifade edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin "Kadınlarımızın desteği ve dayanışmasıyla Pazaryeri'ni daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Nerede olursak olalım, ortak sevdamız Pazaryeri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK