Kadın Girişimcilere Temiz Teknoloji Desteği - Son Dakika
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Kadın Girişimcilere Temiz Teknoloji Desteği

Kadın Girişimcilere Temiz Teknoloji Desteği

Kadın girişimciler, GCIP Türkiye 2024 Programı'nda ödüllerini yıl sonunda alacak.

28.09.2024 10:29
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcileri desteklediği TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında kadın girişimciler ödüllerini yıl sonunda alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaş olarak yer aldığı, yürütücüsünün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) olduğu, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliği ile yürütülen GCIP ve "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme" modülü çerçevesinde eğitimler verilerek kadın girişimcilerin projeleri destekleniyor.

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında kadın girişimcilerin temiz teknoloji alanındaki fikirlerini desteklemek ve ileriye taşımak adına başlatılan, proje başvurularını içeren yarışma kapsamında ise programa kabul edilen 37 takım arasında 23 kadın girişimci yer alıyor.

Programa kabul edilen 23 kadın girişimcinin Ulusal Akademi etkinliğinde sunulan eğitimleri ve kendilerine atanan mentörler ile çalışmaları devam ediyor.

Hızlandırıcı program kapsamında eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde eden kadın girişimcilere "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci", "Yenilikçi Kadın Girişimci", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci", "Genç Kadın Girişimci" olmak üzere 4 kategoride destek sağlanacak.

Başarılı olan kadın girişimciler yıl sonunda düzenlenecek Ulusal Ödül Töreninde ödüllerine sahip olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Türkiye, Tübitak, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Girişimcilere Temiz Teknoloji Desteği - Son Dakika

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