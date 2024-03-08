Kadın Hakları Konusunda Geri Kalmışız

Yerel

MUSTAFA USTA

Eğitim İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Kadın hakları hususunda nereden baksanız en geri kalmış ülkelerin bile gerisinde kalan bir durumumuz var. Özellikle bu son AKP hükümetiyle beraber kadınların bu çalışma hayatındaki olumsuzlukları ve toplum hayatındaki hayatlarına mal olan bir takım olaylar bile son derece artmış durumda. Binlerce kadınımız bu süreç içinde kadın şiddeti sebebiyle hayatlarını kaybetmiş durumda. Bu maalesef artarak devam etmekte. Ülkemizde buna bir çözüm geliştirilememekte" dedi.

Eğitim İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Şahbenderoğlu, "Hala biz bu çağda kadını insan olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu zihniyet ister istemez, toplumun içindeki yaşayışa ve adalet duygusuna da yansıyor. Son derece haksız, hukuksuz bir takım kararlarla karşı karşıya geliyoruz" diye konuştu.

"KADIN HAKLARI HUSUSUNDA EN GERİ KALMIŞ ÜLKELERİN BİLE GERİSİNDEYİZ"

Celal Şahbenderoğlu, şöyle konuştu.

"Her şeyden önce bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyorum. Tabi bu günün çıkışı biliyorsunuz, 1857 yılında Amerika'da bir fabrikadaki kadınların ağır çalışma şartlarını ve haksız ücretlere karşı isyan başlatılmış bir sembol aslında bugün. Maalesef yaptıkları grev sonucunda da 19 tane kadının hayatını kaybettiği üzücü bir olay. Bugün artık kadınların çalışma hayatındaki ve toplumdaki ezilmişliklerinin bir sembolü oldu. Ülkemizde de 8 Mart'ı bu şekilde anıyoruz biz. Dünyada kadınlar zaman içinde bu noktada birçok haklar elde ettiler ancak yine maalesef toplumların kadın hakları noktası kanayan bir yara. Ülkemizde de değerlendirdiğimizde bunun son derece üzücü boyutlarda olduğunu görüyoruz. OECD ülkeler bazında bile kadına şiddette özellikle ilk sıralarda yer aldığımız bir ülke konumundayız. Kadın hakları hususunda nereden baksanız en geri kalmış ülkelerin bile gerisinde kalan bir durumumuz var. Özellikle bu son AKP hükümetiyle beraber kadınların bu çalışma hayatındaki olumsuzlukları ve toplum hayatındaki hayatlarına mal olan bir takım olaylar bile son derece artmış durumda. Binlerce kadınımız bu süreç içinde kadın şiddeti sebebiyle hayatlarını kaybetmiş durumda. Bu maalesef artarak devam etmekte. Ülkemizde buna bir çözüm geliştirilememekte. Bunun da tabi ki zihniyetle alakası çok var. Hala biz bu çağda kadını insan olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu zihniyet ister istemez, toplumun içindeki yaşayışa ve adalet duygusuna da yansıyor. Son derece haksız, hukuksuz bir takım kararlarla karşı karşıya geliyoruz."