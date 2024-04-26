Kadın Kooperatifleri Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyor - Son Dakika
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Kadın Kooperatifleri Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyor

Kadın Kooperatifleri Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyor

Kayseri'de düzenlenen programda Kadın Kooperatifleri, sürdürülebilirlik ve iletişim konularında istişarelerde bulundu.

26.04.2024 10:51  Güncelleme: 11:00
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Kayseri'de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği ortaklığı ile düzenlenen 'Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyoruz Projesi' çerçevesinde düzenlenen programda kadın kooperatifleri bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, KEDV yönetim üyeleri, Simurg yönetim üyeleri, kadın kooperatifleri yönetimleri ve üyeleri katıldı.

Programın kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliği konusunda katkıda bulunacağını söyleyen Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Başdoğan, "Bu programda KEDV, Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde açmış olduğu proje yarışmasında Kayseri'yi temsilen biz de kazandık. Türkiye'deki 24 kadın kooperatifinden biri olduk. Burada bizim yaptığımız şey kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için iletişim köprülerini kurmak adında bir projeydi. Burada da şu anda Kayseri'deki bütün kadın kooperatifleri misafir ettik. Türkiye'de başarılı olan 2 kadın kooperatifimiz var; Hatay'dan Hazek Kadın Kooperatifi ve Malatya'dan Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nin yetkilileri burada. Yine Habitat Derneği'nin yetkilisi burada. KEDV bir de Türkiye Kadın Kooperatifleri Üst Birliği Simurg burada. Burada hedef şu şekilde; kadın kooperatiflerinin aslında kurulmasından ziyade sürdürülebilirliği çok önemli olduğu için bunların sürdürülebilirliğini sağlamak ve birlikte bir iletişim ağı oluşturmak. Birlikte hareket etmek, birlikten güç doğar diyerek kadın kooperatiflerinin birbiri ile güçlenmesini sağlamak. Kadın üretir herkes tüketir. Bununla yola çıkan bu kadın kooperatiflerine destek olunmasını, biraz daha kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlere hassasiyet gösterilmesini istiyoruz biz. Bu da Kayseri'de o kadar kolay ulaşılabilecek yerlerde ki, sağ olsun bu konuda Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek, Vali Yardımcımız Ömer Tekeş'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak projemize iştirak ettiler, yetkililere de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bizi, kadın kooperatiflerini desteklesinler ve ekonomiye sağladığımız katkıda bize katkı sağlasınlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa katılan kadın kooperatifleri, üretimde sürdürülebilirlik ve iletişim konusunda istişarelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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