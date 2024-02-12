Kadın Oyunları Festivali Ayvalık\'ta Başlıyor

"Kadın Oyunları Festivali" dördüncü kez Ayvalıklı tiyatroseverlerle buluşuyor. Festival, 23- 27 Mart 2024 tarihlerinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde beş oyunla 'perde' diyecek.
"Kadın Oyunları Festivali" 23 ve 27 Mart günleri arasında Ayvalık'ta sanatseverleri konuk edecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, başladığında büyük bir ilgi gören festivalin dördüncüsünde tiyatroseverlerin birbirinden güzel beş oyun izleyeceğini söyledi. Başkan Ergin, titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini ve gerçekten kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popüleriteden uzak, festivalin içeriğine gerçekten uygun olma koşuluyla seçmeye çalıştıklarını belirtti.
Festival Direktördü Hasan Eldemir de son zamanlarda neredeyse tek kriter haline gelen tiyatro oyunlarında hangi ünlünün oynadığından ziyade metin üslubu, reji, konu ve oyunculuk performansının festival yönetimi ve izleyicisi tarafından baz alındığını aktararak, "Festival, nitelikli bir tiyatro izleyicisine ulaştığını ve bundan da son derece mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz yıl festival gelirinin bir bölümünü depremden etkilenen kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışlayan Kadın Oyunları Festivali kültür-sanat projeleri alanında Türkiye'nin önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında gösteriliyor" dedi.
23 Mart "Ben Rosa Luxemburg" 24 Mart "Disko Topu" 25 Mart "Mavi Müzikhol" 26 Mart "Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi" ve 27 Mart "Bir Tatlı Kaşığı Çamur" festival izleyicisiyle buluşacak. Kadın Oyunları Festivali'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine yoğun ilgiyle karşılanması bekleniyor.
Festival bu yıl altı kentte tiyatroseverler ile buluşacak. Sırasıyla Ankara, Aydın, Bandırma, Konyaaltı, Çanakkale ve Ayvalık'ta yapılacak olan Kadın Oyunları Festivali'nde yine kadın temalı nitelikli tiyatro oyunları sahnelenecek.
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