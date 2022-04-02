Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı - Son Dakika
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Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı

02.04.2022 08:07
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Köşk ilçesinde gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Köşk ilçesinde gerçekleştirildi.

Köşk Hükümet Konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Jandarma Komutanı J. Ast. Kd. Bşçvş. Alper Polat, İlçe Emniyet Amiri İsmail Akbulut, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet vb. kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı. - AYDIN

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı

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'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Didim'de tanıtıldı 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Didim'de tanıtıldı

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı - Son Dakika


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