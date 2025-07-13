Kadın Usta: Neriman Gülhan Bursa\'nın Hikayesi

Konya'da yaşayan Neriman Gülhan Bursa, küçük bir fırında ustalarına bakarak öğrendiği etli ekmek ustalığına 10 yıldır devam ediyor.

Çocuklarının okul masraflarını karşılamak için adım attığı mesleğe temizlik personeli olarak başlayan Bursa, etli ekmek ustalığına ve işletme sahipliğine kadar yükseldi. Neriman usta, etli ekmek ustalığını kadın eliyle yürüterek öne çıkıyor.

"Çıraklığını yapmadığın bir işin ustası olmak mümkün değil"

Çocuklarının okul masrafları ve ev taksitlerinin bu işe girmesine sebep olduğunu belirten etli ekmek ustası Neriman Gülhan Bursa, "20 yıllık iş hayatımız var ama 10 yılı bu işin içinde geçiyor. Mahallemizde küçük bir fırın vardı. Orada temizlik personeli olarak başladık. Yani adım adım gitti. Hemen olabilecek bir iş olmadığı için 1-2 ay tırnakta çalıştım. Etli ekmek yaptığımız yerin ismi tırnaktır. Orada çalıştıktan sonra küreğe geçsem mi, geçmesem mi, etli ekmeği atabilir miyim, atamaz mıyım gibi onu da başardık. Hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Onuncu yılın devamında tamamen yapamayacağım bir iş olmadığına inandım. Şimdi yapıyorum. İşletme sahibiyim, ustayım. Klasik bir söz ama çıraklığını yapmadığın bir işin ustası olmak mümkün değil. Hikayemiz böyle başladı. Şimdi de işlerimiz güzel devam ediyor" dedi.

Yıllar önce oğlunun dershane parasının ilk taksitini ödemekte çok zorlandıklarını söyleyen Bursa, "Bir yere temizlikçi alınacak diye komşumuz önerdi. Yapar mıyım, yapamaz mıyım diye çok tereddüt ettim ama girdim yardımcı oldular. Kadın bir şeyi istediği zaman, hem temizliği hem de hijyeni bu işi bütünüyle başaramayacağı hiçbir şey yok. Önemli olan dürüstçe çalışmak. Konya'da kadın usta olarak tekim, işletme olarak da tekim diyorum. İşletme sahibi olabilirsin, büyük paralarla işletme açabilirsin fakat çıraklığını yaparak, ustalık dönemini geçirerek hepsini bir arada topladığıma inanıyorum" diye konuştu. - KONYA