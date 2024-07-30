Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları hakkında istişareler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde sorumlu ve ilgili kurumların çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantıda, kadına şiddetle mücadele edebilmek için aileler üzerinde yoğunlaşılması gerektiği belirtilerek, eğitimlerle ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), elektronik kelepçe uygulaması ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile ilgili önemli verilerin değerlendirilmesinin ardından, görüş ve önerilerin paylaşılması ile toplantı sona erdi. - KÜTAHYA