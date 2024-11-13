Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında "2024-3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzlenme Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda yapılan sunumda bir önceki toplantıda alınan kararlar ve toplantı kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar da ele alındı. Paydaş kurumlar tarafından yapılan çalışmaların da anlatıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddet ve kadınların güçlendirilmesi konusunda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Şiddet Önleme ve İzlenme Merkezi Müdürlüğü tarafından şiddet uygulayan kişilere yönelik gerekli rehber ve danışmanlık desteği sağlandığının da ele alındığı toplantıda yapılan sunumda, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 yılı boyunca erkeklere yönelik yüz yüze verilecek eğitimlerde Hakkari genelinde 12 bin olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Şiddet Önlenme ve İzlenme Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, paydaş kurumlarca oluşturulan eğitim ekiplerince, 'Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele' hakkında verilen yüz yüze eğitimlerin aktif bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve çalışmaların yılsonuna kadar devam edilmesi kararı alınmıştır. 2024 yılı Ocak ayında itibaren 15 bin erkek vatandaşa ulaşılmıştır. Temmuz- eylül ayında emniyet, jandarma ve diğerleri toplam 211 vaka gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Toplantıya Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, kadın dernekleri katıldı. - HAKKARİ