Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor - Son Dakika
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Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor

03.03.2022 14:16
Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor

Malatya'nın Arguvan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla kadınlar hem meslek öğreniyor, hem boş zamanlarını olumlu değerlendiriyor, hem de üretime katkıda bulunuyorlar.

Malatya'nın Arguvan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla kadınlar hem meslek öğreniyor, hem boş zamanlarını olumlu değerlendiriyor, hem de üretime katkıda bulunuyorlar.

Arguvan İlçe Kaymakam Kemal Ülkü, ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurslar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler için yemek yapılan mutfakta incelemelerde bulunan Kaymakam Ülkü'ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Şube Müdürleri Veysel Kurşun ve Mehmet Akgün de eşlik etti

Halk Eğitim Merkezi binasında aktif olarak devam eden kursları gezen Kaymakam Ülkü, usta öğreticilerden kurslarda yapılan işler hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şükrü Uyar ise genel anlamda kursların yanı sıra diğer yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. HEM Müdürü Uyar, Halk Eğitimi Merkezi olarak Açık Öğretim Okulları iş ve işlemlerini yürüttüklerini, döner sermaye kapsamında ilçedeki 775 öğrencilere öğle yemeği çıkardıklarını, 2021 yılında 25 genel kurs ve 24 mesleki ve teknik kurs olmak üzere toplam 49 adet kurs açtıklarını, bu kurslardan 319 erkek ve 326 kadın olmak üzere toplam 645 kursiyerin yararlandığını belirterek, İş Kurumu işbirliğiyle 6 adet kursun açıldığını ve bu kurslardan 72 kursiyerin faydalandığını belirtti. 2022 yılı itibariyle de 18 adet kursun açıldığını ve bu kurslara toplam 226 kursiyerin katıldığını, İş Kurumu iş birliği halinde 1 adet mesleki ve teknik kursun devam ettiğini söyleyen Uyar, tüm bunlarla birlikte Halk Eğitimi Merkezi olarak 'Öğrenen Mahalle Projesi' kapsamında okullarda da kurslar açtıklarını, 'Okumayan Çocuk Kalmasın' adlı sosyal sorumluluk kitap projesi yürüttüklerini, aynı zamanda halka da açık olacak şekilde planlanan 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' oluşturmaya başladıklarını ve çok yakında hizmete gireceğini ve yaz ortasına kadar da 'Geri Dönüşüm Müzesi' oluşturacaklarını ifade etti.

Uyar, açtıkları kurslarla ile kadınların hem meslek öğrendiklerini, boş zamanlarını olumlu değerlendirdiklerini, hem de üretime katkıda bulunduklarını kaydetti.

Daha sonra kurum personeliyle birlikte öğle yemeği yiyen Kaymakam Ülkü, yemeğin ardından kursiyer ve öğretmenlerle birlikte fotoğraf çektiler. - MALATYA

Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor
Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor
Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor

YORUMLAR
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Halk Eğitimi Merkezleri markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor Halk Eğitimi Merkezleri markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor Hafızlık kursu öğrencileri için hediye kıyafet diktiler Hafızlık kursu öğrencileri için hediye kıyafet diktiler

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Malatya, Arguvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor - Son Dakika


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