Kadınlar Tenis Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Kadınlar Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Kadınlar Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen tenis turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

09.03.2025 12:17
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Eskişehir'de Espark AVM'nin ana sponsoru olduğu ve 8 Mart Dünya Kadınlar için düzenlenen Kadınlar Tenis Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Espark Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir tenis turnuvasıyla kutladı. Kadınların gücünü ve liderliğini onurlandırmak amacıyla düzenlenen turnuva, sporcuların heyecanlı mücadelesine tanıklık etti. Kadınlar Günü'nü anlamak, kadınların her anlamda başarılarını onurlandırmak için burada olduklarını dile getiren Espark AVM Müdürü Evren Kırcalı, turnuvaya sponsor olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Kırcalı turnuva sonrasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamak, kutlamak ve kadınlarımızın her anlamda başarılarını onurlandırmak için buradayız. Espark alışveriş merkezi olarak kadınlarımızın gücüne ve liderliğine inanıyoruz. Bu nedenle de bu turnuvaya sponsor olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Kadınlarımız bugün spor alanında olsun, farklı alanda olsun tüm alanlardaki başarılarını arttırarak devam etmektedir. Bizlere ve yeni nesillere her zaman ilham olmaya devam etmektedirler. Bu turnuvada da değerli sporcu arkadaşlarımız bizlere inanılmaz heyecan ve gurur yaşattılar. Kadınlarımız sadece başarılarıyla değil azimleriyle ve örnek duruşlarıyla da yeni nesillere her zaman örnek olacak. Aynı zamanda sporcularımız toplumsal eşitlik konusunda iyi bir mesaj verdiklerini düşünüyorum. Espark alışveriş merkezi olarak kadınlarımızın eşit haklara sahip olmaları ve bu konuda potansiyellerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızı da kutluyorum."

"Kadınların birliğini ve gücünü görmek beni mutlu ediyor"

Turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Zeynep Kayık ve Elif Burkan, büyük bir sevinç yaşadı. 10 yıldır tenis oynayan ve 5 yıldır antrenörlük yapan Zeynep Kayık, partneri Elif Burkan ile ilk kez çiftler kupası kaldırdıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Kayık, "10 senedir tenis oynuyorum, 5 senedir de antrenörlük yapıyorum. Partnerim Elif ile ilk defa çiftler kupası kaldıracağız. Bu turnuva için çok mutluyuz. Eskişehir'de tenisi ve kadın mücadelesini ileri götürmek için Elif'le beraber olmaktan ve rakip çok mutluyum. Bu sporu oldukça seviyorum ve uzun seneler bırakmayı düşünmüyorum. Umarım ileride Milli Takım'da kendimi görürüm. Kadınların birliğini ve gücünü görmek beni mutlu ediyor. Buradaki ilgiyi çok sevdim, herkes maçı büyük bir heyecan ile izledi. Heyecanlıydım, herkes kazanmamız için bir yürek olmuştu. İyi ki varlar, iyi ki yanımızda oldular bugün, destekçilerimiz bizlere güç oluyor" diye konuştu.

"Bu sporda Kadınlar Günü'nü temsil etmek benim için çok kıymetliydi"

12 yıldır tenis oynayan Elif Burkan ise, Kadın Günü'nü temsil etmenin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "12 yıldır tenis oynuyorum. Eskişehir'de tenis oynamak benim için oldukça keyifli bir etkinlik oluyor. Uzun yıllardır yaptığım bu sporda Kadınlar Günü'nü temsil etmek benim için çok kıymetliydi. Espark'ın yaptığı turnuvaya ilk defa katılıyorum ve bundan sonra da katılmayı çok istiyorum" dedi.

Dereceye girenlere ödüllerini Espark AVM Müdürü Evren Kırcalı takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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