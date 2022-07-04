Kadınlara yönelik 'Sağlık Atölyesi' projesi hayata geçirildi

DENİZLİ - Denizli'de, Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sağlıklı yaşam becerilerinin kazanılmasında multidisipliner çalışmanın önemli olduğunu göstermek ve paylaşılan becerilerin yaşam boyu sürdürülebilir olmasını vurgulamak amacıyla kadınlara yönelik 'Sağlık Atölyesi' projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde sağlık atölyesinde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist tarafından verilecek eğitimlerle sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam bilinci oluşturulacak.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığın beden, ruh ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanmasından yola çıkılarak başlatılan proje çerçevesinde Sağlıklı Hayat Merkezinde Uzman Diyetisyen Hüdanur Ulutürk, Diyetisyen Betül Arslanoğlu, Psikolog Fulya Kurt Kızılhan, Uzman Fizyoterapist Duygu Ağırcan, Ebe Semra Baş ve Hemşire Kadriye Topuz tarafından atölye çalışmaları yürütülecek. 8 kişilik grup haftada bir gün olmak üzere 4 hafta boyunca planlanan atölye çalışmalarına katılacak. Çalışmalara başlamadan önce vücut analizleri yapılacak. 4 hafta sonra vücut analizleri tekrar kontrol edilecek. 4 haftalık çalışmalar sonucunda kas kütlelerinin korunması, fiziksel aktivite düzeylerinin artması, davranış değişikliğinin sürdürülmesi ve farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanacak.

"Sağlıklı beslenmeyi hayat felsefesi olarak benimseyin"

Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Uzman Diyetisyen Hüdanur Ulutürk proje çerçevesinde doğru beslenmenin önemini anlattıklarını belirterek, "Beslenme listesine bağlı kalmadan ağırlık yönetimi, öğün planlama, beslenme programında yapılan doğrular ve yanlışlar, sağlıklı besin satın alma, pişirme ve saklama konularında bilgilendirme yapıyoruz. Böylelikle yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kalıcı hale gelmesi, obezitenin önlenmesinde rol oynayan alınan ve harcanan kalori dengesinin yönetimi ve sağlıklı kalori alımı farkındalığının kazandırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca yapılan eğitimlerin ardından gerçekleştirdiğimiz mutfak çalışmalarında sağlıklı tarifleri katılımcılarla birlikte hazırlıyoruz. Uygulamalı olarak ana ve ara öğün planlama konusunda bilgi veriyoruz" dedi.

"Sağlık için, harekete geçin"

Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Uzman Fizyoterapist Duygu Ağırcan düzenli egzersizin iştah ve besin isteği üzerinde olumlu etkisinin olduğu ve egzersiz yapan bireylerin daha iyi beslenme alışkanlılarını sahip olduğunu belirterek, "Tüm egzersizlerde primer öneme sahip olan nefes egzersizleri hakkında teorik ve pratik yaklaşımlar ile katılımcılara egzersiz sırasında doğru nefes alma tekniklerini öğretiyoruz. Kadın sağlığında yaşanan disfonksiyonlar ile ilgili geri dönüşler göz önüne alınarak farkındalığı arttırmak ve planlanan egzersizler ile günlük yaşam aktivitelerinde güven ve konfor artışı sağlıyoruz. Uygun egzersiz programı ile yağ kaybı, kas artışı ve ağrı kontrolü hedeflenirken yapılan tüm eğitim ve uygulama programlarında 'ne yapıyorum, ne hissediyorum' sorularını katılımcıların kendilerine sormalarını amaçlayan bir program planladık" dedi.

Psikolog Fulya Kurt Kızılhan da "Bilişsel davranışçı yaklaşım temel alınarak hazırlanan oturumlarda; beslenme ile psikolojik süreçler arasındaki ilişkiler tartışılıp sorun oluşturan yeme davranışlarının düzenlenmesi ve uyaran kontrolü, duygusal regülasyon ve stres yönetimi, işlevi azaltan düşünce şekillerinin tanımlanarak yeniden düzenlenmesi hakkında katılımcılara bilgi veriyoruz" dedi.

Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezinde önümüzdeki aylarda sağlık okuryazarlığını arttırmak, sağlıklı yaşam farkındalığını kazandırmak amacıyla sadece kadınlar için değil çocuklar ve erkekler için de sağlık atölyeleri planlandı.