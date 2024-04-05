Kadir Gecesi\'nde Eyüpsultan\'da Binlerce Vatandaş İftar Yaptı

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Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine günler kala vatandaşlar Eyüpsultan'da buluştu. Kur-an Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bir arada iftarlarını açabilmek için Eyüpsultan'a geldi. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar Eyüpsultan Camii avlusunu, Eyüpsultan Meydanı'nı doldurdu.

Ziyarete gelen Yunus Koca isimli vatandaş, "Mübarek Kadir Gecesi Eyüpsultan Hazretlerini ziyarete geldik. Dua edeceğiz. Çok özel bir gün. Çocuklarımızın bunu görmesini sağladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL