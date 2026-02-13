Fatih Belediye Başkanı Turan: "Kadir Topbaş kendini sadece İstanbul'a adamıştı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fatih Belediye Başkanı Turan: "Kadir Topbaş kendini sadece İstanbul'a adamıştı"

Fatih Belediye Başkanı Turan: "Kadir Topbaş kendini sadece İstanbul\'a adamıştı"
13.02.2026 20:44  Güncelleme: 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının yıl dönümünde düzenlenen anma programında, ailesi ve sevenleriyle birlikte kabri başında dualarla anıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının yıl dönümünde Fatih'te kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının yıl dönümünde Fatih Belediye Başkanı Mehmet Fatih Ergün, ve ailesinin katılımıyla, kabrinin başında anıldı. Anma programına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topbaş'ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.

"Kendini Sadece İstanbul'a Adamıştı"

Anma programına katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kadir Topbaş ile uzun yıllara dayanan dostlukları ve çalışma arkadaşlıkları olduğunu belirtti. Turan, "Rahmetli Kadir Topbaş'la uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz, yakın çalışma arkadaşlığımız oldu. Kadir Abi, tam bir hizmet ve gönül insanıydı. Zaman zaman buradaki hazireyi ziyaret ediyorum. Kadir abinin mezarının başında ziyaretçiler görüyorum ve sordum; tanıyor muydunuz? 'Hayır, bire bir tanımıyoruz ama biz onu çok seviyorduk, buraya gelmişken mezarını ziyaret edip Fatiha okumak istedik' dediler. Bu bir insan için çok kıymetli bir durumdur. Allah'ın bir insana vereceği izzetlerden biridir" dedi.

Turan, Topbaş'ın halkın gönlünde yer etmiş naif bir insan olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'a beraberce önemli hizmetler yapmak nasip oldu. O günkü yaşına rağmen gece gündüz çalışan biriydi. Kendisini sadece ama sadece İstanbul'a adamış, başka bir hayal kurmayan, başka bir mevki, makam hayali taşımayan bir insandı. Bugün yaşananlar, kendini bu şehre adayan insanların İstanbul'a ne kadar büyük katkılar sunduğunu gösteriyor. Vefat yıl dönümünde ailesi ve sevenleri vefa gösteriyor. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadir Topbaş, İstanbul, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Belediye Başkanı Turan: 'Kadir Topbaş kendini sadece İstanbul'a adamıştı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:13:47. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Belediye Başkanı Turan: "Kadir Topbaş kendini sadece İstanbul'a adamıştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.