Fatih Belediye Başkanı Turan: "Kadir Topbaş kendini sadece İstanbul\'a adamıştı"

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının yıl dönümünde Fatih'te kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının yıl dönümünde Fatih Belediye Başkanı Mehmet Fatih Ergün, ve ailesinin katılımıyla, kabrinin başında anıldı. Anma programına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topbaş'ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.

"Kendini Sadece İstanbul'a Adamıştı"

Anma programına katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kadir Topbaş ile uzun yıllara dayanan dostlukları ve çalışma arkadaşlıkları olduğunu belirtti. Turan, "Rahmetli Kadir Topbaş'la uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz, yakın çalışma arkadaşlığımız oldu. Kadir Abi, tam bir hizmet ve gönül insanıydı. Zaman zaman buradaki hazireyi ziyaret ediyorum. Kadir abinin mezarının başında ziyaretçiler görüyorum ve sordum; tanıyor muydunuz? 'Hayır, bire bir tanımıyoruz ama biz onu çok seviyorduk, buraya gelmişken mezarını ziyaret edip Fatiha okumak istedik' dediler. Bu bir insan için çok kıymetli bir durumdur. Allah'ın bir insana vereceği izzetlerden biridir" dedi.

Turan, Topbaş'ın halkın gönlünde yer etmiş naif bir insan olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'a beraberce önemli hizmetler yapmak nasip oldu. O günkü yaşına rağmen gece gündüz çalışan biriydi. Kendisini sadece ama sadece İstanbul'a adamış, başka bir hayal kurmayan, başka bir mevki, makam hayali taşımayan bir insandı. Bugün yaşananlar, kendini bu şehre adayan insanların İstanbul'a ne kadar büyük katkılar sunduğunu gösteriyor. Vefat yıl dönümünde ailesi ve sevenleri vefa gösteriyor. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL