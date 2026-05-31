Kadirli'de Buğday Hasadı Başladı

31.05.2026 14:16
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, girdi maliyetlerinin artmasıyla buğday fiyatının 25 lira olmasını talep ediyor.

(OSMANİYE) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde buğday hasadı başladı. Girdi maliyetlerinin geçen seneye oranla ikiye katladığını ifade eden çiftçiler, taban fiyatın kilo başına en az 25 lira olmasını istiyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyünde buğday hasadı yapan çiftçiler, girdi maliyetlerinin geçen yıla göre ikiye katladığını ifade ederek bu yıl buğdayın taban fiyatının en az kilosunun 25 lira olması gerektiğini söyledi.

Anka Haber Ajansı'na konuşan çiftçi Nuri Aydın şunları kaydetti:

"Ekinimizi biçmeye başladık. Buğdaylarımız da beklentimizin altında verim vermektedir. Yağışlar fazla olduğundan dolayı buğdaylarımız gelişmedi. Doludan da zararımız olduğundan dolayı fiyatta beklentimiz yüksek olmasını istiyoruz. 20 liranın üzerinde beklentimiz var fakat olacağını da tahmin etmiyoruz. Geçen sene 15-16 liraya aldığımız gübreyi bu sene 34 liraya aldık. Mazot 37-38 liraydı mazot da 70-75 liraya çıktı. 50-60 dönümlük tarlaya 15 liraya attığım zehir bu sene 35-36 liraya mal oldu. Her şey ikiye katladı, buğdayın da 20 liranın altına düşmemesini bekliyoruz."

"BİZİ 25-26 LİRA KURTARIR"

Geçen sene buğday 13-14 lira bazındaydı bu sene de yine 14-15 lira civarında olur diye söylentiler var. Bu şekilde olursa çiftçi bitik, zaten kar etmiyoruz zarar ediyoruz. Şu an maliyetimizi anca kurtarıyor. Bizi 25-26 lira kurtarır. Zaten bunun şu anda maliyeti 17-18 lira. Şu buğdayın vereceği dönümüne 350-400 kilogram. 350-400 kilogram verdiği zaman zaten anca masrafımızı alıyoruz bize bir şey kalmıyor. Bu tarlayı kiraya versek hiç ekmesek bundan daha karlıyız."

"ÇİFTÇİLERİMİZ HEP MAĞDUR"

Çitfçi Veli Çatalbaş, "Çiftçiyi ancak geçen senenin üç katı fiyat kurtarır. Zaten doğal afetten bir türlü ayıkamadık. 3-4 defa dolu vurdu. Bu girdi çıktıları çok pahalı olduğundan dolayı yeterince tarlayı işleyip yeterince bakamadık. Onun için de verimi üçte bire düştü. Çiftçilerimiz hep mağdur durumdadır şu anda. Buğday şu anda en az 25 lira olmalı. Geçen sene 12 liraya satılan buğday bu sene 24-25 lira olması gerek. Akaryakıt 3-4 katına çıktı, gübre de de aynı mazot gibi pahalığı devam ettirdiler. Bu yönetimden memnun değiliz şu anda" dedi.

"HER ŞEY İKİYE KATLADI"

Biçerdöver işi yapan İsmet Sarıyıldırım, "Her şeyi ikiye katladı fiyatlar. Mazot yüksek. Çiftçi perişan, biçerci perişan. Avro yükseliyor, parçalar avroya bağlı. Bakım masraflarımız ikiye katladı neredeyse. Dönümü geçen sene 300 liraya biçmiştik, bu sene henüz belirlenmedi. Her şey ikiye katladığına göre, bu da bir buçuk, iki katı olması lazım en az. Çiftçi de perişan buğday fiyatları da belli değil. Çiftçiye ne diyelim biçerciye ne diyelim bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Çiftçilik, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

