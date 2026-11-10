Kadooğlu’ndan 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Kadooğlu’ndan 10 Kasım mesajı

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Kadooğlu’ndan 10 Kasım mesajı
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TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kadooğlu yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık ve kalkınma yolunda Atatürk'ün çizdiği vizyonla ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealini koyan büyük bir liderdir. Bizler sanayici olarak, onun 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' inancından aldığımız güçle çalışıyor, ülkemizin üretimine, ihracatına ve kalkınmasına katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üreten bir Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"

Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın en somut yolunun üretmek, istihdam ve ülkeyi geleceğe taşımak olduğunun altını çizen Celal Kadooğlu, "Bugün bizlere düşen en büyük görev; vatanımıza, bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ekonomik alanda ülkemizi daha da ileri taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiGüneydoğu Anadolu10 KasımKadooğluYerelSon Dakika

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