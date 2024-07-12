Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yerel

Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

12.07.2024 21:09  Güncelleme: 21:12
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Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikası geri dönüşüm alanında çıkan yangında söndürme çalışmaları sürerken, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, 3 helikopter ve 1 uçak da söndürme çalışmalarına destek verdi. Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması yoğun bir şekilde devam ederken, Söke ve Kuşadası belediyelerinin arasözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale ediyor.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye giden Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Kaymakamı Ali Akça ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan da olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Canbolat ve beraberindeki heyet yetkililerden son durum hakkında bilgi alırken, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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