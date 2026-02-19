Başkan Öztekin yerli ve yabancı temsilcilerle istişarelerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Öztekin yerli ve yabancı temsilcilerle istişarelerini sürdürüyor

Başkan Öztekin yerli ve yabancı temsilcilerle istişarelerini sürdürüyor
19.02.2026 14:06  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, farklı il ve kurumlardan gelen temsilcilerle bir araya gelerek yerel yönetim çalışmaları ve uluslararası iş birliklerini ele alıyor. Ziyaretlerde devam eden projeler ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediyesi'nde devam eden makam ziyaretleri kapsamında farklı il ve kurumlardan gelen temsilcilerle bir araya geliyor. Görüşmelerde yerel yönetim çalışmaları, devam eden projeler ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alınıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Doğan ile önceki dönem ilçe Meclis Üyesi Kemal Semiz, belediyede Başkan Öztekin ile bir araya geldi. Macaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lszl Keller, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Danışmanı Afet Jasari ve Dünya Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı Recep Varol'nun ziyaretinde kültürel çalışmalar ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Sivas Yıldızeli Güneykaya Belde Belediye Başkanı Hüseyin Kırışkuzu, Tokat Artova Belediye Başkanı Ali Güner ve Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit de Kağıthane Belediyesi'ni ziyaret ederek belediyecilik hizmetleri ve yerel yönetim tecrübeleri hakkında istişarelerde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Temel Başalan ile İstanbul Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatma Nur Kesiktaş'da Başkan Öztekin ile bir araya geldi. Görüşmelerde kamu hizmetlerinin etkinliği ve yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde Kağıthane'de devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik temenniler dile getirildi. Başkan Öztekin, nazik ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mevlüt Öztekin, Yerel Yönetim, Kağıthane, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Öztekin yerli ve yabancı temsilcilerle istişarelerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:50:32. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Öztekin yerli ve yabancı temsilcilerle istişarelerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.