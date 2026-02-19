Başkan Öztekin yerli ve yabancı temsilcilerle istişarelerini sürdürüyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediyesi'nde devam eden makam ziyaretleri kapsamında farklı il ve kurumlardan gelen temsilcilerle bir araya geliyor. Görüşmelerde yerel yönetim çalışmaları, devam eden projeler ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alınıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Doğan ile önceki dönem ilçe Meclis Üyesi Kemal Semiz, belediyede Başkan Öztekin ile bir araya geldi. Macaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lszl Keller, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Danışmanı Afet Jasari ve Dünya Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı Recep Varol'nun ziyaretinde kültürel çalışmalar ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Sivas Yıldızeli Güneykaya Belde Belediye Başkanı Hüseyin Kırışkuzu, Tokat Artova Belediye Başkanı Ali Güner ve Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit de Kağıthane Belediyesi'ni ziyaret ederek belediyecilik hizmetleri ve yerel yönetim tecrübeleri hakkında istişarelerde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Temel Başalan ile İstanbul Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatma Nur Kesiktaş'da Başkan Öztekin ile bir araya geldi. Görüşmelerde kamu hizmetlerinin etkinliği ve yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde Kağıthane'de devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik temenniler dile getirildi. Başkan Öztekin, nazik ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti. - İSTANBUL