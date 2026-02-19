Kağıthane'de Ramazan'ın manevi iklimi meydana taşınıyor - Son Dakika
Kağıthane'de Ramazan'ın manevi iklimi meydana taşınıyor

19.02.2026 14:07  Güncelleme: 14:08
Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği 'Kağıthane'de Ramazan Paylaşmaktır' etkinlikleriyle ilçeye renk katacak. Her akşam iftar sonrası çeşitli programlar, gösteriler ve sosyal yardımlar ile vatandaşlar bir araya gelecek.

Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenleyeceği kapsamlı programlarla ilçe sakinlerini Kağıthane Meydanı'nda bir araya getiriyor. "Kağıthane'de Ramazan Paylaşmaktır" anlayışıyla hazırlanan etkinlikler, her akşam iftar sonrasında gerçekleştirilecek programlarla vatandaşlara Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşama imkanı sunacak.

Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu pekiştirmeyi amaçlayan etkinlikler kapsamında Kağıthane Meydanı her yaştan vatandaşa hitap eden içeriklerle buluşacak. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan programlarda akrobasi gösterileri, balon katlama ve jonglör gösterileri, Karagöz-Hacivat, ilüzyon, bubble ve kukla gösterileri, orta oyunu ve vantrolog performansları sahnelenecek. Nasreddin Hoca ve Ramazan maskotları ile maskot mehter ekibi de meydanda çocuklarla buluşacak. Ramazan yarışmaları ve çocuk şarkılarıyla ailelerin keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor. Ayrıca çeşitli ikramlarla vatandaşlara Ramazan'ın paylaşma kültürü yaşatılacak.

Meydanda düzenlenecek söyleşi programlarında ise birbirinden değerli isimler Kağıthanelilerle bir araya gelecek. Ramazan boyunca gerçekleştirilecek sohbet ve etkinliklerde Ömer Karaoğlu, Serdar Tuncer, Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Nur Haktan, Fatih Koca, Saliha Erdim, Eşref Ziya Terzi, Hayati İnanç, Mustafa Cihat ve Merve Gülcemal yer alacak.

Öte yandan Kağıthane, Ramazan'ın manevi ruhunu yansıtan mahyalar ve ışıklandırmalarla donatıldı. İlçe genelinde kurulan ışık süslemeleri ve meydandaki görsel düzenlemeler Ramazan akşamlarına ayrı bir anlam katıyor.

Sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçede yaşayan 20 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi desteği sağlıyor. Gerçekleştirilen yardımlarla Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma kültürü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tüm hemşehrileri Ramazan ayı süresince düzenlenecek etkinliklere davet ederek, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren ikliminin Kağıthane'de hep birlikte yaşanacağını ifade etti.

Ramazan ayı boyunca her akşam iftar sonrası Kağıthane Meydanı'nda gerçekleştirilecek programlara vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

