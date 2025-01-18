Kağıthane\'de Çocuk Festivali Başladı

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Okulların ara tatile girmesi ile karnesini alan çocuklar için Kağıthane Belediyesi Çocuk Festivali düzenledi. Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen festival Festivalde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımız evde tablet ya da televizyon başında olmaktansa burada mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin Hasbahçe Mesire Alanı'nda okulların ara tatile girmesinin ardından karnelerini alan çocuklara özel Çocuk Festivali düzenledi. Atölyelerin, sahne etkinliklerinin ve şişme oyun gruplarının olduğu festival, 17-26 Ocak tarihleri arasında saat 11.00-19.00 saatleri arasında çocuklar ve ailelerini misafir edecek. Öte yandan 100'den fazla da oyun grubunun bulunduğu festivale, karnesini alan çocuklar aileleri ile beraber gelerek keyifli zaman geçiriyor.

"Çocuklarımız evde tablet ya da televizyon başında olmaktansa burada mutlu oluyorlar"

Festivalde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımızın bugün karne heyecanı var artık ara dönem, ara tatile girmiş oldular. Biz de onların heyecanını yukarı çıkaralım diye çok özel bir etkinlik alanı hazırladık. Hem sahne etkinliklerinin, hem şişme oyun gruplarının, hem de atölyelerin olduğu çok özel bir alan çocuklarımıza ayırdık. Burada 100'den fazla oyun grubu var çocuklarımız gönlü istediğince burada eğleniyorlar, aileleri ile vakit geçiriyorlar ve bu soğuk havalarda sıcacık ortamlarda bulunmuş oluyorlar. Çocuklarımız evde tablet ya da televizyon başında olmaktansa burada mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. 10 gün boyunca 26 Ocak'a kadar tüm Kağıthanelileri, tüm İstanbulluları buraya davet ediyoruz. Bu süreçte on binlerce çocuğumuz buradan faydalanabilecek" diye konuştu.

"Karneleri alır almaz geldik"

Bağcılar'dan karne alan kızı Rana için geldiklerini söyleyen, Büşra Değiş, "Karnelerimizi alır almaz geldik. İnternette gördük çok mutlu olduk. Kızım da evde sıkılıyordu. Kağıthane Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bağcılar'dan buraya kadar geldik. Biraz uzağız ama arkadaşlarımızla da gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Bizim için çok güzel bir karne hediyesi oldu"

Her gün buraya geleceğini söyleyen Melih Efe Solum ise "Çok güzel. İyi ki Başkanımız yapmış. Bizim için çok güzel bir karne hediyesi oldu. Artık tatilde hep buraya geleceğim. Takdir aldım ve ailemden buraya gelmek istedim" dedi.

Etkinliğe katılan bazı çocuklar Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin ile fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL