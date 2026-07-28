Kağıthane Sultan Selim Polis Merkezi’nin temeli atıldı

Kağıthane'de bulunan ve deprem riski nedeniyle yenilenme amacıyla yıkılan Sultan Selim Mahallesi Polis Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuz kendi emsalleri şehirlerle, dünyanın diğer şehirleriyle kıyasladığımızda dünyanın en güvenli şehri" ifadelerini kullandı.

Deprem riski nedeniyle yıkılan ve yapımına yeniden başlanan Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Polis Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı katıldı.

"Polis merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle polis merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu işe öncülük eden başta kaymakamımız, belediye başkanımız, muhtarımız ve mahalleli sizler olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Burada yıllarca bu hizmet verildi ama İstanbulumuzun bir gerçeği var. Deprem beklentisi var. Depremle ilgili de temelde 2000 yılından önce yapılan binaların tekrar bir kontrol edilmesi, elden geçirilmesi önem arz ediyor. Vatandaşlarımız Çevre, Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı Yarısı Sizden Yarısı Bizden imkanlarıyla yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarını da okullar, hastaneler, polis merkezleri ve diğer binaları da bazen belediyemizin imkanlarıyla, bazen bakanlıklarımızın imkanlarıyla, bazen valiliklerimizin imkanlarıyla, bazen hayırseverlerimizin imkanlarıyla yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbulumuz dünyanın en güvenli şehri"

Vali Gül, İstanbul'un emsalleri ile kıyaslandığında dünyanın en güvenli şehri olduğunu belirtirken, "Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere emniyet personelimizin, emniyet teşkilatımızın bütün personellerine biz müteşekkiriz. Hepimiz evimizde otururken, kışın sıcakta dururken, yazın serinde dururken emniyet mensuplarımız, 60 bine yakın çalışma arkadaşımız mesai mefhumu gözetmeden alanda. Bunun neticesinde suç oranlarımız her geçen gün düşüyor. Ama biz bu meseleye bir istatistik meselesi olarak bakmıyoruz. Kağıthane'de 100 tane suç işleniyorsa bu 50'ye de düşse, 20'ye de düşse, 10'a da düşse bu mesele bizim meselemiz. Herhangi bir hemşehrimizin suçtan, suçludan olumsuz etkilenmemesi için, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu yaparken fiziki altyapıya, personele ve teknolojinin imkanlarına ihtiyacımız var. İşte burada Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer bütün paydaşların destekleriyle, daha da önemlisi sizin desteklerinizle bu işi azaltıyoruz, daha da azaltmaya devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı sizlere, katkılardan dolayı bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Sultan Selim Mahallesi'ne bir polis merkezi kazandırılacak, huzur ve güvenliğe ciddi katkı sağlanacaktır"

Törene katılan ve konuşma gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise "İlçemiz Sultan Selim Mahallemizde polis merkezimizin temel atma töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Modern donanımı, güçlü altyapısı ve tarihi mimarisiyle Sultan Selim Mahallesi'ne bir polis merkezi kazandırılacak, huzur ve güvenliğe ciddi katkı sağlanacaktır. Bu konuda öncü olan muhtarlarımıza, tabii öncelikli olarak Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin beye, Kağıthane Kaymakamımız Yüksel Kara beye ve her zaman teşkilatımıza önderlik, liderlik yapan Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Burada uzun yıllar polis merkezi hizmet verdi. Tabii tarihi yerinde yeniden inşa ve ihya edilecek. Kazasız belasız yeni merkezimizin inşallah hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de, "Gece gündüz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. Valimiz sağ olsun, Kağıthanemizde yapacağımız tüm bu güzel projeye destek oluyor. Valimizi alkışlıyoruz. Allah razı olsun diyoruz kendisinden. Tekrar bu karakolumuz, polis merkezimiz ilçemize, mahallemize hayırlı olsun diyorum. Desteklerinden dolayı kıymetli Valimize, değerli İl Emniyet Müdürümüze, değerli Kaymakamımıza, İlçe Emniyet Müdürümüze, kıymetli dostlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.