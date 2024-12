Kağıthane\'de Gençlik Uyanıyor Etkinlikleri Devam Ediyor

Yerel

İstanbul Kağıthane'de "Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor" etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve STK iş birliğinde düzenlenen etkinlikte her pazar farklı bir mahallede sabah namazında manevi bir atmosferde gerçekleşiyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de hazır bulunduğu programda 10 hafta pazar günü düzenli katılım gösteren gençlere çeşitli hediyeler sunulacak. Bu çalışmayla gençlerin dini bilincini artırmayı ve ailelerin bir arada vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirten Başkan Öztekin, "Her pazar sabahı gençlerimizle birlikte aynı duada buluşuyoruz. Çocuk ve gençlerimizin bu etkinliklere aileleriyle katılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Hem maneviyatlarını güçlendirmelerini hem de böyle huzurlu bir ortamda ailecek vakit geçirmelerini istiyoruz. Onları teşvik etmek için ödüller de veriyoruz" dedi.