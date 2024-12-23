Kağıthane'de Gençlik Uyanıyor Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kağıthane'de Gençlik Uyanıyor Etkinlikleri Devam Ediyor

Kağıthane\'de Gençlik Uyanıyor Etkinlikleri Devam Ediyor

Kağıthane Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve STK iş birliğiyle düzenlenen 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' etkinlikleri, pazar sabahları farklı mahallelerde gençlerin katılımıyla manevi bir atmosferde gerçekleştiriliyor. Etkinlikte düzenli katılım gösteren gençlere ödüller verilecek.

23.12.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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İstanbul Kağıthane'de "Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor" etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve STK iş birliğinde düzenlenen etkinlikte her pazar farklı bir mahallede sabah namazında manevi bir atmosferde gerçekleşiyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de hazır bulunduğu programda 10 hafta pazar günü düzenli katılım gösteren gençlere çeşitli hediyeler sunulacak. Bu çalışmayla gençlerin dini bilincini artırmayı ve ailelerin bir arada vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirten Başkan Öztekin, "Her pazar sabahı gençlerimizle birlikte aynı duada buluşuyoruz. Çocuk ve gençlerimizin bu etkinliklere aileleriyle katılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Hem maneviyatlarını güçlendirmelerini hem de böyle huzurlu bir ortamda ailecek vakit geçirmelerini istiyoruz. Onları teşvik etmek için ödüller de veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de Gençlik Uyanıyor Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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