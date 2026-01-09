Kış spor okullarında futbol antrenmanları tüm hızıyla sürüyor

Kağıthane Belediyesi tarafından Sporcuhane Projesi kapsamında düzenlenen Kış Spor Okulları'nda futbol eğitimleri yoğun katılım ve uzman antrenörler eşliğinde tüm hızıyla sürüyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporcuhane Projesi çerçevesinde Kış Spor Okulları'nda futbol branşındaki eğitimler aralıksız sürüyor. 4-15 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı programlarda, genç sporcular sahada hem temel futbol becerilerini geliştiriyor hem de disiplin ve takım ruhu kazanıyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen futbol eğitimleriyle çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, sporu yaşam biçimi haline getirmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Antrenmanlarda dayanıklılık, koordinasyon ve takım oyunu gibi temel unsurlar ön plana çıkıyor.

Kış Spor Okulları kapsamında çocuklar; masa tenisi, satranç, futbol, tenis, atletizm, boks, buz pateni, hentbol, cimnastik, dart, geleneksel okçuluk, karate, taekwondo, yüzme, basketbol, güreş, wushu kung fu, voleybol, modern okçuluk, futsal ve badminton olmak üzere toplam 22 farklı branşta eğitim alma imkanı buluyor. Özel çocuklar ise basketbol ve yüzme branşlarından faydalanabiliyor.

Kağıthane Belediyesi, Sporcuhane Projesi ile çocuk ve gençlerin spora erişimini artırmayı, yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerini sağlamayı ve ilçede spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. - İSTANBUL