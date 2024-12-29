Kağızman'da 7 köy yolu kapandı

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Kağızman'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipiden Kağızman'a bağlı Akçakale, Akyayla, Günindi Yayla, Keşişkıran, Kuruyayla, Yağlıca ve Yerlikıran köylerinin yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalara bölgede etkili olan tipi aksatırken, ekiplerin kısa sürede kapalı yolları açacağı öğrenildi. - KARS