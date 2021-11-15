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KAHED Başkanı Işıldak: "Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz" - Son Dakika

KAHED Başkanı Işıldak: "Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz"

15.11.2021 14:34
KAHED Başkanı Işıldak: "Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz"

Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Başkanı Dr. Ümit Işıldak, saldırıya uğrayan aile hekiminin çalıştığı sağlık merkezinin önünde düzenlediği basın açıklamasında, "Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz" dedi.

Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Başkanı Dr. Ümit Işıldak, saldırıya uğrayan aile hekiminin çalıştığı sağlık merkezinin önünde düzenlediği basın açıklamasında, "Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz" dedi.

KAHED Başkanı Dr. Ümit Işıldak, dernek üyeleriyle birlikte geçtiğimiz hafta yazılan ilacın markasını beğenmeyen bir hastanın fiziki saldırısına uğrayan Aile Hekimi Dr. Celal Naci Gökçınar'ın çalıştığı sağlık merkezinin önünde basın açıklaması düzenledi. Gökçınar'ın da katıldığı açıklamada konuşan Ümit Işıldak, sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirlerin alınmasını istediklerini dile getirerek, "Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde 12 Kasım Cuma günü müracaat eden bir kişi tarafından aile hekimi Dr. Celal Naci Gökçınar'a karşı poliklinik kapısı tekmelenerek fiili şiddet uygulanmıştır. Tek tesellimiz meslektaşımızda hayati tehlike bulunmamasıdır. Bu şiddet olayını aile hekimleri olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Görevi başında mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan sağlık personeline fiziki ve sözlü şiddet artarak devam etmektedir. Aile sağlığı merkezinde can güvenliğimiz olmadan görev yapmaktayız. Sağlıkta şiddetin azalmadan devam etmesi, mevcut yasaların yeterli olmadığını bir kez daha göstermiştir. Şuanda mevcut düzenlemeler sağlıkta şiddeti önlemekte yetersiz kalmaktadır. Yetkililerimizden acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz. Olayla ilgili valimize, sağlık müdürümüze yaklaşımları ve destekleri nedeniyle teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. İlimizde de şiddet potansiyeli yüksek aile sağlığı merkezleri konusunda çalışma yapılarak alınabilecek tedbirlerin planlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Işıldak, "Şiddete neden olan konu ile ilgili olarak sorunu ve sorunun çözümüyle de açıklama yapmak istiyoruz. Dr. Gökçınar'a şiddet nedeni konusu serbest çalışan bir hekiminin düzenlediği reçete ile ilgilidir. Bilindiği gibi özel diş hekimlerinin düzenlediği reçeteler sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanmamakta, reçetelerin yeniden düzenlenmesi için aile hekimlerine başvurulmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bu reçeteleri yeniden düzenlemek aile hekimlerinin görevi değildir. Bu konuda aile hekimleri birçok sıkıntı ile karşılaşmakta ve bu olayda olduğu gibi sağlıkta şiddete neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü ise gayet basit ve nettir. Bu şekilde diş hekimlerinin düzenlediği reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmalıdır. Bu konuyla ilgili gerekli mevzuat çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından mutlaka yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

KAHED Başkanı Işıldak: Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz
KAHED Başkanı Işıldak: Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz

Kayseri, Kasım, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KAHED Başkanı Işıldak: 'Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz' - Son Dakika


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