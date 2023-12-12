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Kahraman şehitlerin ismi anasınıfında yaşatılacak - Son Dakika
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Kahraman şehitlerin ismi anasınıfında yaşatılacak

Manisa'nın Kula ilçesinde şehit aileleri ve kahraman şehitlerin silah arkadaşlarının destekleriyle ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu'nda oluşturulan anasınıfının açılışı yapıldı.

Kahraman şehitlerin ismi anasınıfında yaşatılacak
12.12.2023 - 14:53,
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Manisa'nın Kula ilçesinde şehit aileleri ve kahraman şehitlerin silah arkadaşlarının destekleriyle ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu'nda oluşturulan anasınıfının açılışı yapıldı. Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ile protokol üyelerinin de katıldığı törende şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

"Şehitlerin de kütüphaneleri olsun" sloganıyla yola çıkan Kardeş Köy Okulları Topluluğu, yürüttüğü proje kapsamında şehitlerin adlarını kütüphanelerde yaşatmak için harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul veya kurumlarda, toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteğiyle açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verilerek hatıraları yaşatılıyor. Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklerde dizayn edilen kütüphanelerin bir köşesinde de şehitlerin üniforması ve fotoğrafları sergileniyor. Bu çerçevede Kardeş Köy Okulları Topluluğu ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ayında Çarıkballı İlkokulu'nda şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç adına kütüphane açılışı yapılmıştı.

Aynı proje kapsamında şehit aileleri ve kahraman şehitlerin silah arkadaşlarının da desteğiyle ilçeye bağlı Gökçeören Yunus Emre İlkokulu'nda çalışma yürüten Kardeş Köy Okulları Topluluğu, Gökçeören Mahallesi'ne de bir şehit sınıfı kazandırdı. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş ve protokol üyelerinin de katıldığı anasınıfı açılış töreninde, şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Düzenlenen açılışın ardından sınıfı inceleyen protokol üyeleri, Kardeş Köy Okulları Topluluğu proje sorumlusu Hilal Kalafat'tan sınıf hakkında bilgi aldı.

Programa, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ali Rıza Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Şube Müdürleri İsa Dilek, Abdullah Akkaya ve Gökçeören Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdem ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahraman şehitlerin ismi anasınıfında yaşatılacak - Son Dakika


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