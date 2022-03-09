"Kahraman Türk Kadınları" isimli defile göz doldurdu - Son Dakika
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"Kahraman Türk Kadınları" isimli defile göz doldurdu

09.03.2022 12:18

"Kahraman Türk Kadınları" isimli defile göz doldurduAYDIN Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "Kahraman Türk Kadınlarımız ve Geçmişten Bugüne Anadolu Kıyafetlerimiz" temalı defile gösterisi büyük beğeni topladı.

"Kahraman Türk Kadınları" isimli defile göz doldurdu

AYDIN Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "Kahraman Türk Kadınlarımız ve Geçmişten Bugüne Anadolu Kıyafetlerimiz" temalı defile gösterisi büyük beğeni topladı.

Türk kadınının çizgilerini yansıtan kıyafetler başarıyla sergilenirken tarihten günümüze kadar önemli rol oynamış kahraman Türk kadınlarının da hikayeleri anlatıldı. Tiyatral bir sunum ile gerçekleştirilen defilede Nene Hatun'dan Kara Fatma'ya, Zübeyde Hanım'dan Çete Ayşe'ye kadar birçok önemli kadın kahramana yer verilen gösteriye katılan seyirciler geçmişe yolculuk etti.

Defilede ilk çağ kıyafeti, Kırım ve Tatar kıyafeti, Kırgız kıyafeti, Kahraman Türk Kadını kıyafeti, Kars kıyafeti, Sivas kıyafeti, Yozgat kıyafeti, Çorum kıyafeti, Ankara kıyafeti, İç Anadolu Yöresi kıyafeti, Eskişehir kıyafeti, Edirne kıyafeti, Kütahya kıyafeti, Manisa kıyafeti, Muğla kıyafeti, Ege Yöresi kıyafeti, Aydın kıyafeti ve geçmişten günümüze gelinlikler giyen kadınlar defileleri ile Türk kadınının çizgilerini yansıtan kıyafetleri başarıyla sergiledi.

Programın ilerleyen dakikalarında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı Gösterisi, Çete Ayşe Gösterisi de büyük beğeni topladı. Tarihe damga vuran Türk kadınlarının kahramanlık hikayeleri ve kültürel yaşantılarının anlatıldığı etkinliği izleyen vatandaşlar da defileyi dakikalarca ayakta alkışladı.

Program sonunda Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kahraman Türk Kadınları isimli defile göz doldurdu
Kahraman Türk Kadınları isimli defile göz doldurdu
Kahraman Türk Kadınları isimli defile göz doldurdu

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Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Mart, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kahraman Türk Kadınları' isimli defile göz doldurdu - Son Dakika


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