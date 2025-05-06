Kahramankazan\'da Asfalt Seferberliği Devam Ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ahi Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Kahramankazan'ın ihtiyaçları doğrultusunda kırsal mahalleler başta olmak üzere başlatılan asfalt seferberliğine Ahi Mahallesi de eklendi. Yapılan çalışmaları Ahi Mahallesi Muhtarı ve köy derneği başkanı ile beraber yerinde inceleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ekiplere kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Önce asfalt, önce altyapı"

Asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Çırpanoğlu, "Önce asfalt, önce altyapı mottosuyla başlamış olduğumuz sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ahi Mahallesi Muhtarımız ve Dernek Başkanımız ile birlikte çalışmaları yerinde inceliyoruz. Ahi Mahallemize asfaltı hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Asfalt çalışmalarının yıl boyu süreceğini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan'ın altyapı konusundaki eksikliklerini gidermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA