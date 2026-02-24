Başkan Görgel, İngiltere'de birlik sofrasında buluştu - Son Dakika
Başkan Görgel, İngiltere'de birlik sofrasında buluştu

24.02.2026 14:06  Güncelleme: 14:07
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İngiltere'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ve diğer diplomatik temsilcilerin de yer aldığı etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferinde önemli görüşmeler yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İngiltere'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

İngiltere'de farklı ülkelerden diplomatik temsilciler, siyasetçiler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği program, Ramazan'ın manevi atmosferinde birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı önemli bir buluşmaya sahne oldu. Programda; Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra Başkonsolosu Hasan Ulusoy, Londra Türk Birliği Başkanı Mehmet Paköz, UID Birleşik Krallık Başkanı Halil Erdoğan, İngiltere Parlamentosu Milletvekili ve Başbakanlık Müsteşarı Nesil Çalışkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Aysan Mullahasan Atılgan ile çeşitli ülke büyükelçileri ve diplomatik temsilciler yer aldı.

İngiltere'de düzenlenen iftar programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu, kıymetli misafirlerle birlikte Londra'da paylaşmaktan büyük memnuniyet duydum. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği bu anlamlı program, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun sınırları aşan gücünü bir kez daha göstermiştir. İnanıyorum ki kurduğumuz bu güçlü bağlar hem ülkemiz hem de Kahramanmaraş'ımız için yeni fırsat kapıları aralayacaktır. Kahramanmaraş'ın yurtdışındaki varlığını güçlendiren bu buluşma, şehrimizin kültürel ve sosyal değerlerini uluslararası platformda tanıtmak açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, Ramazan ayının tüm İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
