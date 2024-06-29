Kahramanmaraş depreminde evini kaybeden adam, maddi imkansızlıklar nedeniyle ev yapamıyor

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 bin 500 lira maaş ile geçinen Ahmet Üçkazan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan evinin yerine maddi imkansızlıklardan dolayı ev yapamadığını ifade etti. Üçkazan, "Kulübeyi baraka halinde yaparak kendime yer edindim. Ondan sonra kış dönemi soğuk, yaz dönemi aşırı sıcak. Her taraf çinko olduğundan sacdan dolayı barınma işi zor. Kendi imkanlarımıza dahil bir yer yapalım dedik. 3 bin 500 yüz lira zaten karşılama imkanım yok. Nasıl bir ev yapayım ben" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ahmet Üçkazan'ın 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan evi ekipler tarafından yıkıldı. 65 yaş maaşı ile kredi ödeme imkanı olmadığını belirten Üçkazan, şunları söyledi:

"Ev yapma şansım yok"

Ahmet Üçkazan şunları söyledi:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde evim ağır hasar aldı, ekipler tarafından evim yıkıldı. Ben ondan sonra kulübeyi baraka halinde yaparaktan içinde barınmaya kendime yer edindim. Ondan sonra kış dönemi soğuk, yaz dönemi aşırı sıcak. Her taraf çinko olduğundan sacdan dolayı barınma işi zor. Ben de kendi yerime bir ev yapıp içinde barınmak istiyorum. Maalesef ki maddi imkansızlıklardan yapma şansım yok. Benim gelirim 65'lik maaşı alıyorum. Devletin bana verecek olduğu kredi bana uygun gelmiyor çünkü ödeme şansım yok. AFAD bana bir takım evraklar sundular araştırdım etüt, plan, proje, müteahhit derken ilk etapta benim cebimden çıkacak para 300 binin üzerinde olduğu tespit olundu. Maalesef o da elde olmadığından hiçbir işlem yapamadım. Evin maliyeti normal olaraktan çalışırsan 1 buçuk milyon gibi. Krediye ödeyecek miktarın da ne olduğunu bilmiyorum. Benim 3 bin 500 yüz lira alacağım maaş bu parayı zaten karşılamaz. Biz ne yapalım? Kendi imkanlarımıza dahil bir yer yapalım dedik. 3 bin500 yüz lira zaten karşılama imkanım yok. Nasıl bir ev yapayım ben?"