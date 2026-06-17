Kahramanmaraş Havalimanı'nda mayıs ayında 30 bin yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Havalimanı'nda mayıs ayında 30 bin yolcuya hizmet verildi

Kahramanmaraş Havalimanı\'nda mayıs ayında 30 bin yolcuya hizmet verildi
17.06.2026 13:48
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Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Mayıs ayında 30 bin 236 yolcuya hizmet verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, aynı dönemde iç hatlarda 312 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Mayıs ayında 30 binin üzerinde yolcuya hizmet verildi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, havalimanında yolcu ve uçak trafiğindeki hareketlilik Mayıs ayında da devam etti. DHMİ verilerine göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda Mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 30 bin 236 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 312'ye ulaştı. Kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği ise 233 ton olarak gerçekleşti.

MAYIS AYINDA 30 BİN 236 YOLCU HAVALİMANINI KULLANDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mayıs ayı verilerine göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 30 bin 236 oldu. Kentin hava ulaşımında önemli bir noktada bulunan havalimanında, ay boyunca yolcu hareketliliğinin sürdüğü görüldü. Mayıs ayında havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı da iç hatlarda 312 olarak kayıtlara geçti. Yolcu trafiğiyle birlikte uçak trafiğinde de yoğunluğun devam etmesi, Kahramanmaraş Havalimanı'nın şehir ulaşımındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Aynı dönemde yük trafiğinde de hareketlilik yaşandı. Kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük miktarı Mayıs ayında 233 ton olarak gerçekleşti. Böylece havalimanı, yalnızca yolcu taşımacılığıyla değil, yük taşımacılığıyla da kentteki ulaşım ve lojistik süreçlerine katkı sundu.

İLK 5 AYDA 126 BİN 799 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

DHMİ tarafından açıklanan Ocak-Mayıs dönemine ilişkin veriler de Kahramanmaraş Havalimanı'ndaki 5 aylık tabloyu ortaya koydu. Buna göre, yılın ilk 5 ayında havalimanında toplam 126 bin 799 yolcuya hizmet verildi. Bu süreçte havalimanındaki uçak trafiği ise 1.311 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde taşınan toplam yük miktarı da 995 ton oldu. Kargo, posta ve bagaj hareketliliğini kapsayan bu veri, havalimanının yılın ilk aylarındaki operasyonel kapasitesini gösterdi. Yolcu, uçak ve yük trafiğine ilişkin rakamlar, Kahramanmaraş Havalimanı'nda hava ulaşımının düzenli şekilde sürdüğünü ortaya koydu. Kahramanmaraş Havalimanı'nın yılın ilk 5 ayında ulaştığı yolcu ve uçak trafiği, kentte hava yolu ulaşımına olan talebin devam ettiğini gösterdi. Açıklanan verilerle birlikte havalimanının hem yolcu taşımacılığı hem de yük trafiği açısından kent ulaşımındaki rolünü sürdürdüğü kaydedildi.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Havalimanı'nda mayıs ayında 30 bin yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

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