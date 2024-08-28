Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Asfalt Seferberliğine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Asfalt Seferberliğine Devam Ediyor

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Asfalt Seferberliğine Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, asfalt seferberliği kapsamında yolların modernize edilmesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yapılan çalışmaların ilçenin yaşanabilirliğini artırdığını ve trafik akışını rahatlattığını belirtti.

28.08.2024 14:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, ilçenin yollarını modernize etme hedefi doğrultusunda başlattığı çerçevesinde asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.

Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde zarar gören yolları yeniden imar ederek hem depremin izlerini silen hem de ilçesinin yaşanılabilirliğini hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, başlattığı 'Asfalt Seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son olarak Süleyman Şah Mahallesi, 5 Nisan Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yoğun şekilde sürdürdüğü sıcak asfalt serimi çalışmaları, mahallelerin ulaşım kalitesini de önemli ölçüde iyileştiriyor.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,"Asfalt seferberliği ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını vurguladı. Başkan Toptaş, "Onikişubat ilçemizin her köşesinde başlattığımız asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Süleyman Şah, 5 Nisan, Hürriyet ve Ertuğrul Gazi mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt serimi, sadece yollarımızı yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda ilçemizin genel yaşam kalitesini de yukarıya taşıyor. Konforlu yollar, mutlu Onikişubat'lı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Toptaş, ayrıca yenilenen yolların ilçedeki trafik akışını rahatlatacağını, sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayacağını ve mahallelerde yaşam kalitesinin artacağını ifade etti. Yapılan asfalt çalışmalarıyla, bu mahallelerdeki alt ve üstyapı sorunlarının da büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu belirtti.

Başkan Toptaş, asfalt seferberliği gibi üstyapı projelerinin yanı sıra, Onikişubat Belediyesi'nin diğer alanlardaki faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alanların genişletilmesi, kültürel etkinlikler ve eğitim destek programları gibi birçok farklı alanda da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediyenin bu kapsamlı çalışmaları, Onikişubat'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefinin bir parçası olarak sürdürülüyor.Belediye ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttükleri hijyen ve temizlik çalışmalarını da titizlikle devam ettirirken, çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir kent vizyonunu hayata geçiriyor.

Başkan Toptaş, "Onikişubat'ın her alanda daha ileriye gitmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hem altyapı hem de sosyal ve kültürel hizmetlerde kaliteyi yükseltiyoruz" dedi.

Başkan Hanifi Toptaş, "İlçemizin tüm mahallelerinde, yollarımızı en iyi standarda getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ilçemizin gelişimi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyerek asfalt seferberliğinin kapsamının genişleyeceğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Hanifi Toptaş, Onikişubat, trafik, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Asfalt Seferberliğine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
21:15 Görüntüler İngiltere’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 15:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Asfalt Seferberliğine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement