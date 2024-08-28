Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Asfalt Seferberliğine Devam Ediyor

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Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, ilçenin yollarını modernize etme hedefi doğrultusunda başlattığı çerçevesinde asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.

Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde zarar gören yolları yeniden imar ederek hem depremin izlerini silen hem de ilçesinin yaşanılabilirliğini hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, başlattığı 'Asfalt Seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son olarak Süleyman Şah Mahallesi, 5 Nisan Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yoğun şekilde sürdürdüğü sıcak asfalt serimi çalışmaları, mahallelerin ulaşım kalitesini de önemli ölçüde iyileştiriyor.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,"Asfalt seferberliği ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını vurguladı. Başkan Toptaş, "Onikişubat ilçemizin her köşesinde başlattığımız asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Süleyman Şah, 5 Nisan, Hürriyet ve Ertuğrul Gazi mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt serimi, sadece yollarımızı yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda ilçemizin genel yaşam kalitesini de yukarıya taşıyor. Konforlu yollar, mutlu Onikişubat'lı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Toptaş, ayrıca yenilenen yolların ilçedeki trafik akışını rahatlatacağını, sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayacağını ve mahallelerde yaşam kalitesinin artacağını ifade etti. Yapılan asfalt çalışmalarıyla, bu mahallelerdeki alt ve üstyapı sorunlarının da büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu belirtti.

Başkan Toptaş, asfalt seferberliği gibi üstyapı projelerinin yanı sıra, Onikişubat Belediyesi'nin diğer alanlardaki faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alanların genişletilmesi, kültürel etkinlikler ve eğitim destek programları gibi birçok farklı alanda da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediyenin bu kapsamlı çalışmaları, Onikişubat'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefinin bir parçası olarak sürdürülüyor.Belediye ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttükleri hijyen ve temizlik çalışmalarını da titizlikle devam ettirirken, çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir kent vizyonunu hayata geçiriyor.

Başkan Toptaş, "Onikişubat'ın her alanda daha ileriye gitmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hem altyapı hem de sosyal ve kültürel hizmetlerde kaliteyi yükseltiyoruz" dedi.

Başkan Hanifi Toptaş, "İlçemizin tüm mahallelerinde, yollarımızı en iyi standarda getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ilçemizin gelişimi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyerek asfalt seferberliğinin kapsamının genişleyeceğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ