Kahramanmaraş'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü'nün makamına geçti ve telsiz anonsu yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü'nün makamına geçti ve telsiz anonsu yaptı

Kahramanmaraş\'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü\'nün makamına geçti ve telsiz anonsu yaptı

Kahramanmaraş'ta Reşit Gümüşer İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın makamına geçerek telsiz anonsu yaptı. Gemci, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit düşen güvenlik personelini anarak güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

22.04.2024 16:23
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Kahramanmaraş'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın makamına geçti ve telsiz anonsu yaptı.

Kahramanmaraş'ta Reşit Gümüşer İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen temsili törenle İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın makamına geçti.

İl Emniyet Müdürü Gökduman'ın makam koltuğuna oturan Gemci, Emniyet Müdürü'nün telsizinden anons yaparak, "Bu bayramı dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit düşen tüm güvenlik personelimizi saygıyla anıyor, görevinizde başarılar diliyorum. 23 Nisan'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi arttıralım" anonsu yaptı.

Otomobil sürücülerine yolculuklarında daha dikkatli olmaları yönünde mesaj veren Ayşe Neva Gemci, "Emniyet kemelerini araçlarımıza binerken takmamız lazım. Yolda yürürken kaldırımın sol tarafını kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğumuzu bir öğrencimize devrettik. Kendince, arkadaş çevresince şehirde gördüğü eksiklikler ile ilgili burada ilgili şube müdürlerimize talimatlarını verdi, kendisi de takip edecek ben de takip edeceğim. Verdikleri talimatlarla trafiğin daha rahat işlemesini, emniyet kemerlerinin takılmasını ve hız yapılmaması şeklinde talimatları oldu. Bu konuda böyle bir duyarlılık var, yeni emniyet müdürümüz de arkadaşlara talimat verdi. Bu gençler geleceğimiz ve bu şekilde bilinçli bir şekilde eğitmemiz ve topluma kazandırmamız gerekiyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü'nün makamına geçti ve telsiz anonsu yaptı - Son Dakika

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