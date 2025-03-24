Kahramanmaraş'ta 7/24 Yeniden İnşa Çalışmaları - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 7/24 Yeniden İnşa Çalışmaları

Kahramanmaraş\'ta 7/24 Yeniden İnşa Çalışmaları

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki şantiyelerde gece gündüz çalıştıklarını ve konut teslimatlarını hızlandırdıklarını açıkladı.

24.03.2025 12:36
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Kahramanmaraş merkezdeki şantiyelerden gece ve gündüz görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok. Gece gündüz. 7/24. 11 ildeki şantiyelerimizde gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümü teslim etti. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

Ağır yıkıma uğrayan şehir merkezi ve tarihi çarşılar da yeniden ihya ediliyor. Kahramanmaraş merkezdeki şantiyelerden gece ve gündüz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok. Gece gündüz. 7/24. 11 ildeki şantiyelerimizde gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Ebrar Sitesi'nin temelinde 3 bin 870 fore kazık kullanıldı

Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO tarafından yeni yaşam alanı kuruluyor. 32 blokta 678 daire ile 99 ticari alan inşa ediliyor. Tüm blokların temellerinde zemin iyileştirmeler yapıldıktan sonra, her blok altında ortalama 100 adet olmak üzere toplam 3 bin 870 fore kazık kullanıldı.

Trabzon Caddesi'nde Emlak Konut, Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ

Yine Emlak Konut tarafından Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında 536 ticarethane, 947 ofis ve 1291 konuttan oluşan 2 bin 774 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Azerbaycan Mahallesi'nde ise inşa sürecini TOKİ yürütüyor. Bölgede 172 bin 127 metrekare alanda bin 110 konut, 39 bin 925 metrekarelik alanda ise 766 iş yeri inşa ediliyor.

Kahramanmaraş'ta 4 bin işçi aralıksız çalışıyor

Kahramanmaraş şehir merkezindeki şantiyelerde 4 bine yakın işçi çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Dulkadiroğlu bölgesinde 91 hektarlık, Onikişubat ilçesinde de yaklaşık 191 hektarlık alanda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, "Zemine uygun yapının ne olduğunun karanını verdikten sonra gerekirse yerin 20-21 metre altına kadar fore kazıklarla zemin iyileştirmeleri yapıyoruz. Sağlam temeller üzerine yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an insanların gözünde şöyle bir şey de var; 'Bakanlık yapıyor burayı' dedikleri anda 'Tamam o zaman' diyorlar. Bu gerçek çok önemli, bizi oldukça mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

TOKİ uzmanı Tufan Gümüş ise, "Deprem bölgesinde 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Gündüz nasılsak gece de aynı şekilde konutları yetiştirebilmek için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 7/24 Yeniden İnşa Çalışmaları - Son Dakika

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