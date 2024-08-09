Kahramanmaraş\'ta Deprem Sonrası Sim Sırma Ahşap Ürünleri Satışa Sunuldu

Yerel

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, depremden sonra yaptığı sim sırma ahşap ürünlerini halkın beğenisine sunuyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde Çarşıbaşı'ndaki iş yerinde tepsiler, tablolar, sunumluklar yapan 37 yaşındaki Hasan Soniş, depremden sonra kesim işlerini farklı desenlerle ortaya koyarak müşterilerin beğenisini sunuyor. Soniş, "2 yıldır bu mesleği yapıyorum. Daha önceden ağaç işleriyle uğraşıyordum, ahşap kesiyordum. Desenlerden güzel tepsiler yapıyordum. Depremden sonra bu işi yapan kalmadı. Müşteriler de kesim işi soruyordu. Abimler burada çizim işlerini yaptı. Biz de kesim işlemlerini yaptık" dedi.

"İşimizi geliştirmeye çalışıyoruz" diyen Soniş, "2 yıldır da elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer yerlere bakarak uygun yapmaya çalışıyoruz. Burada istek üzerine tepsi işine de başladık. İşimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tepsiler, sunumluklar, tablolar yapıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ