Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan mahallede sadece birkaç bina ile cami ayakta kaldı - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan mahallede sadece birkaç bina ile cami ayakta kaldı

Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan mahallede sadece birkaç bina ile cami ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sırasında yüzlerce evin hasar alıp yıkıldığı mahallede birkaç bina ile cami ayakta kaldı. Sadece minaresi yıkılan cami, namaz vakitlerinde cemaatini misafir etmeye devam ediyor. Mahalle, Azerbaycan devleti tarafından yeniden tasarlanıp ismi de Azerbaycan Mahallesi oluyor. Cami, depremde ayakta kalan nadir yerlerden biri olup, cemaatini ibadetlerini yapmaya davet ediyor.

10.05.2024 14:09
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Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sırasında yüzlerce evin hasar alıp yıkıldığı mahallede birkaç bina ile cami ayakta kaldı. Sadece minaresi yıkılan cami, namaz vakitlerinde cemaatini misafir etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde şehir merkezindeki büyük yıkımın yaşandığı Hayrullah Mahallesi yeniden dönüşüyor.

Binlerce insanın evsiz kaldığı ve hayatını kaybettiği mahalle, Azerbaycan devleti tarafından yeniden tasarlanıp ismi de Azerbaycan Mahallesi oluyor.

Mahallede bulunan Mehmet Kirişçi Camii de depremde ayakta kaldı. Etrafında İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası binası ile ayakta kalan birkaç binadan biri olan cami namaz vakitleri cemaatini misafir ediyor.

Cami İmam Hatibi Ahmet Yılmaz, "Benim oturduğum daire caminin kıblesindeydi ve ayakta yarım kaldı depremde. Aşağı iner inmez camiye geldik ve mahalle halkının camiye sığındığını gördük. Onlara yardımcı olup dışarıda büyük bir meydan ateşi yaktık. Depremde camimiz ender kalan yerlerden biri. Ufak tefek hasarlarımız vardı onları da iki üç bekledikten sonra enkazlar kalkmaya başladıktan sonra tekrar camimizi tadilat yaptırıp ibadete açtık. Devletimiz olmak üzere Azerbaycan devletinin desteği ile yeni inşaat başladı ve çok büyük hızla ilerliyor. Camimiz ibadete açık ve mahalle eski halinden uzaklaşıp daha net olmaya başladı. Cemaatimizi camimize bekliyoruz" dedi.

Serhat Pülat adlı vatandaş da, "Belki burada bine yakın işçi çalışmakta ve bu işçiler ibadetlerini bu camide yapıyor ve bizim için bir fırsat aslında. Hiçbir yerde camiye denk gelinmiyor ve açık olması bizim için mutluluk verici" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan mahallede sadece birkaç bina ile cami ayakta kaldı - Son Dakika

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