Kahramanmaraş'ta enkaz altında kadın helallik istedi

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi.

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi. Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Enkaz altında kalan bir bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformu Tiktok'a yükledi. Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafagile 2 bin 500 TL borcum var" açıklamasında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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