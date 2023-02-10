Kahramanmaraş'ta enkaz altında kadın helallik istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kadın helallik istedi

10.02.2023 16:25
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kadın helallik istedi

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi.

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Enkaz altında kalan bir bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformu Tiktok'a yükledi.

Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafagile 2 bin 500 TL borcum var" açıklamasında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremzedelere yardım organizasyonuna katılan G.Saray'ın eski başkanı Adnan Polat, gözyaşlarını tutamadı Depremzedelere yardım organizasyonuna katılan G.Saray'ın eski başkanı Adnan Polat, gözyaşlarını tutamadı Herkes depremzedeler için seferber oldu Herkes depremzedeler için seferber oldu Başiskele'nin koca yürekli çocukları herkesi duygulandırdı Başiskele'nin koca yürekli çocukları herkesi duygulandırdı

Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta enkaz altında kadın helallik istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk insanının mücadelesine Muslera inanamadı: Bu ne yüce bir millet
16:14 10 ilde ortaya çıkan yıkımın acı bilançosu Gölcük depremini bile geride bıraktı
16:12 Şarkıcı Karsu, depremde halasının ardından 3 akrabasını daha kaybetti
16:00 İmamoğlu'nu deprem bölgesinden kovan eski vekilden yeni paylaşım
14:45 Böylesi ilk kez oluyor! Deprem sonrası Balıklıgöl'e gelenler gözlerine inanamıyor
14:41 "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da bulunan KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi hayatını kaybetti
15:32 107 saat sonra gelen mucize! Hatay'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 2 kişi daha sağ kurtarıldı
15:17 Antakya'daki büyük yıkım uydu fotoğrafına yansıdı
15:19 Galatasaray ile Roma maç yapacak! Süper Lig'den depremzedeler için yardım turnuvası
15:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Depremzedelere 1 yıllık kira yardımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 16:50:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta enkaz altında kadın helallik istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement