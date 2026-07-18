Kahramanmaraş\'ta Güneş Enerji Santrali Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Pazarcık ilçesinde 140 milyon TL yatırımla kurduğu 6 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı. 10 bin 400 çift yüzeyli güneş panelinden oluşan tesisin, belediyenin enerji giderlerini azaltması, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması ve çevreci enerji üretimini artırması amaçlanıyor.

6 MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ HİZMETE GİRDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesinde 140 milyon TL yatırımla hayata geçirilen, 6 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES), düzenlenen törenle hizmete alındı. Yerel yönetimler tarafından kentte gerçekleştirilen en büyük güneş enerji santrali olma özelliği taşıyan tesisin açılışı, 18 Temmuz Cumartesi günü Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, enerji altyapısının güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve belediyenin enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santrali faaliyete geçti.

140 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLDİ

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun finansal desteğiyle yaklaşık 140 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen tesis, Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. Toplam 6 megavat kurulu güce sahip santralin, elektrik üretim kapasitesiyle kentin enerji altyapısına katkı sağlaması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına destek olması hedefleniyor.

Tesiste, çift yüzeyli (bifacial) teknolojiye sahip toplam 10 bin 400 güneş paneli yer alıyor. Güneş ışığını her iki yüzeyden değerlendirebilen paneller sayesinde üretim verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji üretiminin güçlendirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması amaçlanıyor.

YEREL YÖNETİMLERİN EN BÜYÜK GES YATIRIMI

Kentte yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen en büyük güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyan yatırımın, sürdürülebilir şehircilik politikaları kapsamında çevreci enerji üretimine katkı sunmasının yanı sıra belediyenin elektrik giderlerini azaltarak uzun vadede ekonomik tasarruf sağlaması öngörülüyor.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu adına Ahmad B. Al-Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Mohammad Alshabo, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Dr. İrfan Karatutlu konuşma yaptı.

BAŞKAN GÖRGEL'DEN YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tesisin kentin enerji altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların devam edeceğini söyledi.

Görgel, Güneş Enerji Santrali'nin çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını ve belediyenin enerji giderlerini azaltarak kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına imkan tanıyacağını ifade etti.

PROTOKOL ÜYELERİ TESİSİ İNCELEDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra davetliler, tesisi gezerek teknik altyapı ve üretim kapasitesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.