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Kahramanmaraş'ta Kahraman Öğretmen

Kahramanmaraş\'ta Kahraman Öğretmen

Depremde yıkılan evden 4 kişilik Güneş ailesini kurtaran Enes öğretmenle buluştu.

03.02.2025 09:35
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan müstakil bir ikametteki 4 kişilik aileyi kurtaran genç öğretmen kurtardığı aile ile buluştu. Duygusal buluşmada çocuklar kendisini kurtaran genç öğretmene teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yakalanan Güneş ailesinin evi yıkıldı. Yaklaşık 13 saat enkaz altında kalan ailenin yardımına yetkililerin yanı sıra Enes öğretmen de yetişti.

Genç öğretmen enkazda açtığı delik ve tünel sayesinde 4 kişilik Güneş ailesini sağ salim kurtardı.

Kurtardığı aile ve çocuklarla depremin yıl dönümünde buluşan Enes Lekesiz, "Türkoğlu ilçesinde Miray ve Lütfi kardeşlerimizin yanındayız. Depremde tespit ettiğim alanlardan biriydi burası. İçinde insan olan ve ses gelen bir yerdi. Tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım alt kattaydı ve tamamen ev çökmüştü. Çevredekilerin ekipman desteği ile zemine bir delik açarak ulaşmayı planladım. Sonrasında bir enkaz alanına gittim ve tekrar geldiğimde o ekipmanlar gelmişti. Ancak jandarma da buradaydı ve anne babaya ulaşmak üzereydi. Ben de onlara önce çocukları çıkarmamızı önerdim. Sonra onları bıraktık ve yaptığım tespitlerle bir delik ve tünel açarak önce çocukları ve sonrasında anne ve babasını sağ salim çıkardık. Deprem sonrası kendilerini ziyaret etmeye devam ediyorum. Onlar her zaman benim aklımda ve kalbimdeler o günler geçince böyle güzel hatıraları kalıyor" dedi.

Enkazdan kurtarılan Miray Güneş, "Kendisine çok teşekkür ederim bizi kurtardığı için. Cesur olarak bizi kurtardı korkmadan enkaz altına girdi ve bizi çıkardı" ifadelerini kullandı.

Miray'ın kardeşi Lütfi Güneş ise, "Mutlu hissediyorum, bizi kurtardığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Çocukları ve kocası ile beraber enkazdan çıkarılan anne Ülkü Güneş, "Allah razı olsun Enes hocadan ve ekibinden bizi kurtardı çok teşekkür ederim" dedi.

Çocukların anneannesi Emine Güneş de, "Ben de çok teşekkür ederim benim çocuklarım yaşıyorsa önce Allah, sonra Enes hoca. Kurtulma şansları yoktu ve girdiği yer çok dardı" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kurtarma, 3-sayfa, Deprem, Sağlık, Yerel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Kahraman Öğretmen - Son Dakika

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